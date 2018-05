Ragazza pakistana “sequestrata” dal padre è rientrata in Italia

È rientrata in Italia la Ragazza pakistana portata in patria dai genitori per farla abortire : E' tornata in Italia Farah, la ragazza residente a Verona che era stata riportata in Pakistan dalla famiglia con...

Ragazza pakistana rientrata in Italia : 8.41 Farah, la Ragazza pakistana residente a Verona che era stata riportata in patria con l'inganno per costringerla ad abortire, è tornata in Italia dopo alcuni giorni trascorsi nella residenza dell'ambasciatore Italiano a Islamabad. E' atterrata all'aeroporto di Malpensa su un volo in arrivo da Abu Dhabi alle 7.30. La diciannovenne ha passato i controlli di rito ed è poi stata fatta uscire dallo scalo da un passaggio secondario.

Liberata a Islamabad una Ragazza pakistana di Verona : è stata legata per 8 ore e obbligata ad abortire dai genitori : La giovane pakistana residente a Verona, portata con l'inganno dalla famiglia in patria e fatta abortire, è stata Liberata da chi la stava trattenendo ed è ora al sicuro, in compagnia di rappresentanti delle autorità italiane.Secondo fonti bene informate, la ragazza sarebbe stata Liberata nella zona di Islamabad grazie a un intervento delle forze di polizia pakistane. La notizia ha trovato conferma a Verona in ambienti ...

Ragazza pakistana costretta ad abortire - l’ultimo messaggio al fidanzato ieri : È riuscita a inviare ieri pomeriggio l’ultimo messaggio al fidanzato di Verona la Ragazza pakistana di 19 anni condotta con l’inganno in patria dalla famiglia e qui costretta ad abortire. Anche il ragazzo è di origini pakistane, ma è stato adottato da una famiglia veronese ed è cittadino italiano. La Ragazza ha inviato anche a una compagna di classe un messaggio audio via WhatsApp, in cui ha raccontato di essersi fidata dei genitori tornando in ...

Verona : De Poli - Ragazza pakistana costretta ad abortire - intervenga Farnesina : Verona, 17 mag. (AdnKronos) - “La vicenda della ragazza pakistana costretta ad abortire in patria ha dell’incredibile . Il racconto della studentessa ai suoi compagni di Verona lascia senza parole. Siamo di fronte a una violenza psicologica che non ha eguali”: lo afferma il senatore Udc Antonio De P

«Cosa dirà la gente» : la lotta di una Ragazza pakistana per la libertà : Per capire al meglio Cosa dirà la gente, il film di Iram Haq in uscita il 3 maggio con Lucky Red, bisogna analizzare per prima cosa il suo titolo originale: Hva vil folk si. Questa, in pakistano, è una espressione che più o meno vuol dire «una famiglia disonorata dal comportamento di uno dei suoi membri non potrà più farsi guardare dalla gente». Per la troppa vergogna. Per il rischio che quei comportamenti disdicevoli possano «espandersi». ...