Ragazza pachistana rientrata in Italia

Farah,laresidente a Verona che era stata riportata in patria con l'inganno per costringerla ad abortire, è tornata indopo alcuni giorni trascorsi nella residenza dell'ambasciatoreno a Islamabad. E' atterrata all'aeroporto di Malpensa su un volo in arrivo da Abu Dhabi alle 7.30. La diciannovenne ha passato i controlli di rito ed è poi stata fatta uscire dallo scalo da un passaggio secondario.(Di giovedì 24 maggio 2018)