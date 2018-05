Quirinale | problema non veti ma diktat verso premier e Mattarella

Governo : Quirinale - problema non veti Colle ma diktat partiti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Nella procedura che sta portando alla formazione del Governo, non c’è un problema di veti sulle nomine dei ministri, ma in realtà la questione da superare sono i diktat posti dai partiti della futura maggioranza nei confronti del Presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio incaricato. Così al Quirinale rispondono a chi chiede se ci siano veti posti dal Capo dello Stato rispetto a candidature ...