lastampa

: Quando la copia é meglio dell'originale. Mentre #Snapchat a Wall Street va sempre più giù, le #Facebook Stories rag… - franzrusso : Quando la copia é meglio dell'originale. Mentre #Snapchat a Wall Street va sempre più giù, le #Facebook Stories rag… - biellabruna : RT @StampaTorino: Quando la street art parla di sostenibilità: l’opera di Vesod sulla facciata del Campus Einaudi - MysteryMiki : Quando la street art parla di sostenibilità: l’opera di Vesod sulla facciata del Campus Einaudi -

(Di giovedì 24 maggio 2018) What are you doing?' con cui Torino diventa la prima città ambasciatrice al mondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite : entro la fine del prossimo anno saranno ...