Puma assale e sbrana ciclista nel bosco: i dettagli

(Di giovedì 24 maggio 2018) Unha ucciso unaed ha ferito l'amico in un'area boschiva nello stato di Washington. L'orrendo episodio si è verificato sabato 19 maggio a North Bend poche miglia ad est di Seattle nei pressi delle Cascade Mountains. Come confermato dalle autorita' statunitensi la vittima è stata identificata come Sonja J. Brooks originario di Seattle. Al momento della tragedia la trentaduenne era in compagnia di Isaac Sederbaum VIDEO. Il felino ha attaccato i due ciclisti su un sentiero ma Sederbaum è riuscito in un primo momento a farlo allontanare. Successivamente il, un maschio di quattro anni e di 45 chili, si è avventato contro il trentunenne mordendolo alla testa. Nel frattempo, secondo quanto riferito dalle autorita', Sonja ha iniziato a correre per cercare di sfuggire all'inferocito animale. La trentaduenne è stata raggiunta dal coguaro e trascinata all'interno ...