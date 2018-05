PS4 Detroit | giocare all’androide ti farà vergognare di essere umano La recensione di GQ

Detroit : Become Human non girerà in 4K nativi su PS4 Pro - arriva la conferma di Sony : Detroit : Become Human è un'altra delle esclusive di peso per PS4 in arrivo quest'anno, il titolo di Quantic Dream nel mese di maggio vedrà la luce sulle piattaforme di Sony e andrà ad arricchire il catalogo PlayStation 4 che, tra pochissimo, vedrà l'arrivo di God of War e a settembre di Spider-Man.Come saprete, Detroit : Become Human arriverà su PS4 Pro e, sulla console premium di Sony , il gioco godrà di migliorie tecniche. Poco tempo fa già si ...

Detroit : Become Human girerà in 4K su PS4 Pro grazie al checkerboard rendering : Manca sempre meno all'uscita di Detroit: Become Human, il nuovo titolo del team parigino Quantic Dream in arrivo il prossimo 25 maggio in esclusiva su PS4. Ronan Marchalot, Lead Engine Programmer dello studio, ha potuto partecipare a un panel nell'ambito della GDC 2018 e ha svelato per l'occasione i dettagli tecnici del gioco, sia per la versione PS4 Pro che per la versione PS4 base.Come riporta Wccftech, su PS4 Pro Detroit girerà in 4K (2160p) ...