Premier Conte | quanti errori nel curriculum!

Governo - consultazioni del Premier 'in pectore' Conte dalle ore 12 : Ansa 9 di 14 GIANCARLO GIORGETTI Partita tutt'altro che chiusa sull'Economia, dove Di Maio e Salvini, nonostante il non gradimento del Colle, insistono sul nome di Paolo Savona. Tra le alternative ...

Mattarella dà il via al nuovo governo : Giuseppe Conte Premier Video : Dopo ottanta giorni dalle elezioni l'Italia ha un nuovo presidente del consiglio incaricato: Giuseppe Conte , avvocato e professore universitario di 54 anni, che nei scorsi giorni è stato duramente attaccato dalla stampa e dagli avversari politici per delle presunte irregolarita' nel suo curriculum. L'annuncio Dopo un colloquio iniziato alle 17:30, e durato quasi due ore, il segretario generale Ugo Zampetti ha annunciato il conferimento ...

Conte Premier incaricato : “Sarò l’avvocato del popolo - l’Italia resterà in Europa” : La foto che resterà negli annali è quella del premier incaricato che giunge in taxi alla Camera seguito da due auto della scorta. E la verve polemica di Salvini con la Confindustria la dice lunga sulla nuova fase che si sta aprendo nel Paese. Dopo quasi due ore di colloquio, il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti legge la dichiarazione r...

CURRICULUM GIUSEPPE CONTE/ I cinque errori da evitare del "candidato" Premier : Il CURRICULUM vitae di GIUSEPPE CONTE contiene almeno cinque errori. La loro analisi può aiutare tutti a non sbagliare nello stilare il loro CV.