Praet | Juve in ' pressing' | è pronto un quadriennale

Juventus - arriva Praet. Visite mediche fissate per Emre Can : Juventus, arriva PRAET- Juventus scatenata sul fronte mercato. Come riportato da “SportItalia“, i bianconeri avrebbe chiuso l’operazione Dennis Praet con la Sampdoria. Attesi solamente gli ultimi dettagli e poi l’annuncio ufficiale. Ai blucerchiati andrà il cartellino di Mandragora più un conguaglio economico. Visite mediche Emre CAN Non solo Praet, come noto, la Juventus annuncerà Emre […] L'articolo Juventus, ...

Sampdoria - dal Belgio : 'Su Praet Juve - Napoli e Roma; perchè non va ai Mondiali?' : Tuttavia, ora, si sta comportando meglio di alcuni ragazzi che andranno alla Coppa del Mondo. Non penso che si debba giocare con un club di vertice, in Inghilterra o in Cina, per andare ai Mondiali, ...

Praet : 'La Juve mi segue - è un onore. É la migliore in Italia - vincerà lo scudetto' : Il centrocampista della Sampdoria , Lucas Praet ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui parla anche del suo futuro e dell'interesse per lui della Juventus aprendo la porta ad un suo trasferimento in estate. Come giudica finora il campionato della Samp? 'Positivo, ma ...