Poste | i pacchi si potranno ritirare anche dai tabaccai

Rivoluzione Poste Italiane : consegne dei pacchi la sera e anche nel fine settimana - ma non solo : Perché andare in giro per negozi a trovare i prodotti che interessano al prezzo più conveniente quando lo stesso si può ormai fare comodamente seduti sul divano di casa semplicemente con uno smartphone? E’ questo uno dei fattori principali che ha contribuito negli ultimi anni alla diffusione capillare dell’e-commerce con la nascita di piattaforme di vendita online che offrono cataloghi con milioni di prodotti di ogni genere, andando ...

Poste Italiane Numero Verde : contatti da telefono fisso e cellulare per pacchi e reclami : Poste Italiane mette a disposizione degli utenti più di un contatto per cercare di risolvere eventuali problemi o reclami che possono sorgere per i vari servizi, come quelli che riguardano la spedizione dei pacchi. In particolare, oltre a contatti telematici accessibili da internet, Poste Italiane ha attivato anche un Numero Verde utile per il telefono fisso e il cellulare, vediamo come fare per utilizzarlo. Poste Italiane contatti: Numero Verde ...