Pordenone | non parla l' italiano | il medico le rifiuta visita e prescrizioni

Pordenone - autobus fuori strada : 26 feriti - uno grave : Pordenone - Alle prime luci dell’alba, un autobus di linea è finito fuori strada adagiandosi su un lato all’altezza del comune di San Giorgio di Nogaro. Il primo bilancio è di 26 feriti, di cui uno si troverebbe in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e diverse ambulanze: i feriti sono stati distribuiti in diversi ospedali limitrofi, ossia Palmanova (16), Portogruaro (3), San Donà (3), ...

Pordenone - bus finisce fuori strada in A4I feriti sono 26 : uno è molto grave : Il veicolo, tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada e si è adagiato su un lato. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia stradale e numerose ambulanze.

Pordenone - autobus della Flixbus finisce fuori strada : 26 i feriti : L'incidente sull'A14 all'altezza del comune di San Giorgio di Nogaro. Uno dei passeggeri sarebbe in condizioni molto gravi

Impresa 4.0 : Bnl e Unindustria Pordenone insieme per processi innovazione : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – Impresa 4.0 e Filiera 4.0 espressioni di una ‘nuova rivoluzione industriale’, che Bnl gruppo Bnp Paribas sta sostenendo grazie ad accordi con le diverse associazioni imprenditoriali sul territorio. è in questo contesto che la Banca ha appena siglato una partnership con Unindustria Pordenone per rispondere alle esigenze delle aziende associate. Bnl punta a promuove la diffusione delle tecnologie che ...

Impresa 4.0 : Bnl e Unindustria Pordenone insieme per processi innovazione (2) : (AdnKronos) – La Banca punta a sostenere le imprese in questo delicato step, azzerando il tasso di interesse sui finanziamenti per i primi tre mesi della loro durata, fermo restando che le aziende potranno ovviamente beneficiare anche delle agevolazioni regionali, nazionali ed internazionali previste per tali tipologie di investimenti.“L’innovazione è un driver di sviluppo e competitività per le aziende sul mercato nazionale e ...

Incidente a Pordenone : un autista incastrato : Incidente a Pordenone , poco prima delle 23 , in via San Valentino . Due le auto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate. Uno dei due autisti, nel violento impatto, ...

Calciomercato Pordenone - sarà divorzio con l'allenatore Rossitto : Pordenone - Fabio Rossitto non sarà il tecnico del Pordenone nella prossima stagione. Lo ha comunicato il club neroverde attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. Rossitto , un passato ...