Popolazioni barbariche | Nuove scoperte sui rituali di guerra

(Di giovedì 24 maggio 2018) In Danimarca gli archeologi hanno scoperto resti umani risalenti a 2000 anni fa. Lo studio di questi preziosi reperti stanno sfatando dei luoghi comuni sui costumi bellici dellevissute nell’Europa settentrionale. La ricerca è stata pubblicata nella rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. E di fatto fornisce informazioni importanti circa il modo nel quale le tribù germaniche commemoravano i loro morti in battaglia. Nello specifico sono state rinvenute oltre 2000 reperti, tra ossa e frammenti di ossa umane, appartenenti a circa 80 persone. Tutte morte nello stesso evento risalente al I secolo d.C., la maggior parte di loro erano giovani maschi adulti. Probabilmente gli individui morirono in battaglia. Questa importante scoperta fa luce sugli eserciti dell’Età del ferro. Innanzitutto aumenta significativamente la dimensione finora ...