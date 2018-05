Ponte del 2 giugno dove andare in Italia? Idee originali da nord a sud

Ponte A SIGNA - CADAVERE SULLE SPONDE DELL'ARNO/ Ultime notizie : ipotesi suicidio - forse uno straniero : PONTE a SIGNA, CADAVERE di un uomo SULLE SPONDE DELL'ARNO: il macabro ritrovamento avvenuto nel pomeriggio di oggi dopo la segnalazione di una passante.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:25:00 GMT)

Ponte a Signa - cadavere di un uomo sulle sponde dell'Arno/ Ultime notizie : l'allarme lanciato da una passante : Ponte a Signa, cadavere di un uomo sulle sponde dell'Arno: il macabro ritrovamento avvenuto nel pomeriggio di oggi dopo la segnalazione di una passante.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:22:00 GMT)

Le parole del killer al mediatore Sul Ponte le accuse alla moglie : Ci siamo trovati di fronte a un muro insormontabile e invalicabile'. Filippone non voleva essere salvato e cercava solo il coraggio per arrivare fino in fondo a quel percorso già tracciato. È questa ...

Tragedia su Ponte A14 - incredulità a Pescara - dolore nelle scuole della bimba e della mamma : Pescara - Fausto Filippone, l'uomo che ha lanciato la figlia dal viadotto dell'A14 e poi dopo 7 ore si è suicidato, non aveva problemi psichici. E' quanto è emerso finora dagli accertamenti, e sottolineato in conferenza stampa dal questore di Chieti Raffaele Palumbo, anche attraverso la testimonianza di conoscenti e colleghi che lo descrivono come persona estremamente riservata e silenziosa. Sarà compito degli ...

Chi è Fausto Filippone che ha gettato la figlia dal Ponte/ L'ultima telefonata della moglie : Fausto Filippone, chi è l'uomo che domenica si è suicidato dopo aver gettato dal ponte sulla A14 la figlia della sua convivente. Morta anche la donna in modo misterioso.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 08:30:00 GMT)

Chieti - lancia la figlia da un Ponte dell'A14 e si suicida : chi era Fausto Filippone : Era stato lo stesso Filippone a lasciare la moglie, insegnante in un liceo scientifico di Pescara, al Pronto soccorso. Dopo aver indicato false generalità , ha portato via con sé la figlioletta, ...

CHI E' FAUSTO FILIPPONE/ Manager suicida che ha gettato la figlia dal Ponte : depresso per la morte della madre : FAUSTO FILIPPONE, chi è l'uomo che domenica si è suicidato dopo aver gettato dal ponte sulla A14 la figlia della sua convivente. Morta anche la donna in modo misterioso. La tragedia di Francavilla al mare sta trovando grande spazio nelle ultime ore. FAUSTO FILIPPONE, 49enne e noto Manager di Brioni, si è gettato dal viadotto della A14 dopo aver buttato giù la figlia di dieci anni.

Chieti - lancia la figlia da un Ponte dell'A14 e si getta nel vuoto dopo ore - Ai mediatori : 'Chiedo perdono a tutti' : "Fermi, fermi, andatevene con quell'affare, non lo gonfiate", ha gridato il 49enne ai vigili del fuoco che stavano tentando di posizionare il telone di salvataggio, prima di lanciarsi nel vuoto. Sul ...

Lancia la figlia dal Ponte dell’A14 - poi si suicida. Morta anche la moglie I dubbi : Fausto Filippone, 49 anni, ha scavalcato la rete di protezione di un cavalcavia della A14 con la figlia Ludovica, 10 anni, che poi ha fatto cadere nel vuoto. Dopo ore di trattative con le forze dell’ordine, si è Lanciato, uccidendosi. Nella mattinata era Morta anche la moglie, Marina Angrilli, cadendo dal balcone di casa, forse spinta dal marito