Poesia senza veli è il nuovo singolo di Ultimo da Peter Pan | testo e date dei prossimi

optimaitalia

: Con 'Poesia senza veli' Ultimo in singolo - Sicinform : Con 'Poesia senza veli' Ultimo in singolo - LucaGiudice_ : RT @AllMusicItalia: Dopo il disco di platino per il 1° singolo e l'oro per l'album in attesa dei nuovi live @IlVeroUltimo lancia il nuovo s… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Si intitolaildi. Cantautore romano, classe 1996,è il vincitore in carica del Festival di Sanremo e ha trionfato nel 2018 tra le Nuove Proposte con il brano Il ballo delle incertezze.Il brano sanremese è contenuto nell'albumPan, il suo secondo progetto discografico di inediti. Dallo stesso album viene estratto il. Il titolo della canzone èe sarà in rotazione radiofonica da domani, venerdì 25 maggio, mentre è già disponibile in digital download e in free streaming negli store digitali.Il secondodisegue la pubblicazione del duetto con Fabrizio Moro, cantautore romano vincitore del Festival di Sanremo 2018 tra i Campioni in coppia con Ermal Meta. L'eternità (il mio quartiere) è il titolo del pezzo che ha unito la voce die quella di Fabrizio Moro, disponibile in radio e ...