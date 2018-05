Playoff Serie B | cambiano le date a causa del “caso Bari” | i dettagli

Serie B - ufficiale il rinvio del Playoff : ecco le nuove date : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata: slittano i playoff di Serie B a causa dell’anticipo dell’udienza relativa al procedimento che riguarda il Bari, deferito negli ultimi giorni. La Lega ha quindi ufficializzato le nuove date per gli spareggi che mettono in palio la promozione nel massimo campionato italiano. Turno preliminare (gara unica) Domenica 3 giugno 2018 – ore 18.30 (6ª – 7ª) Domenica 3 giugno ...

Sorteggio Playoff Serie C - ecco tutti gli accoppiamenti : Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti validi per il campionato di Serie C, adesso si preannuncia grande spettacolo per la corsa alla promozione nel torneo cadetto. Le squadre teste di Serie erano Siena, Sudtirol, Catania e Sambenedettese, le altre qualificate, Cosenza, Feralpi Salò, Reggiana e Viterbese. L’andata prevista mercoledì 30 maggio, il ritorno il 3 giugno. Sorteggio playoff Serie C, ecco tutti gli ...

Serie C - Playoff : sorteggiati gli abbinamenti : Sono stati sorteggiati nella sede della Lega Pro a Firenze gli accoppiamenti della seconda fase nazionale dei playoff di Serie C. Le squadre teste di Serie erano Siena, Sudtirol , Catania e ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via le semifinali. Dal remake della finale Scudetto al derby lombardo : Scattano questa sera le semifinali dei Playoff di Serie A. Due Serie che promettono spettacolo e che diranno quali sono le squadre che andranno a contendersi lo Scudetto 2018. Si comincia con il derby lombardo tra l’Emporio Armani Milano e la Germani Basket Brescia. Olimpia con il fattore campo e con il pronostico dalla sua parte, ma la Leonessa è pronta a dare battaglia in una Serie che promette scintille. La squadra di Pianigiani ha ...

Risultati Playoff Serie C - Cosenza da impazzire : impresa e Trapani eliminato [FOTO] : 1/24 Giovanni Pappalardo/LaPresse ...

RISULTATI SERIE C/ Playoff - ritorno ottavi diretta gol live score. Ecco il quadro completo dei quarti! : RISULTATI SERIE C: diretta gol live score delle partite valide per il ritorno degli ottavi di finale Playoff. Cinque squadre vanno a caccia della qualificazione al prossimo turno(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:28:00 GMT)

Serie B - slittano i Playoff : si attende lòa sentenza sul caso Bari : slittano, probabilmente di una settimana, i playoff di Serie B. La Lega di Serie B e la Figc hanno avvallato l'ipotesi di un rinvio, nata dopo il deferimento del Bari a causa dei ritardati pagamenti ...

