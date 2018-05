PlayerUnknown' s Battlegrounds | arriva Miramar anche su Xbox One

PlayerUnknown's Battlegrounds : la mappa Miramar arriverà su Xbox One la prossima settimana : La mappa Miramar di PlayerUnknown's Battlegrounds arriverà finalmente anche per la versione Xbox One del titolo battle royale il prossimo 24 maggio, lo ha annunciato Microsoft durante la sua ultima puntata di Inside Xbox.Come riporta Videogamer, Miramar è la seconda mappa di PUBG che assume un tema desertico, ma si differenzia notevolmente da Erangel. È stata originariamente rilasciata sui server di prova per Xbox One poche settimane fa, sebbene ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : al via la fase di test per la mappa Sanhok su PC : Come probabilmente saprete, la nuova mappa di PlayerUnknown's Battlegrounds, precedentemente conosciuta come "Codename: Savage", ha ora il suo nome ufficiale, ovvero Sanhok.Come riporta Gamingbolt, Si tratta di una mappa 4x4km con un'ambientazione ispirata dalle isole del sud-est asiatico come la Thailandia e le Filippine. Ebbene, come promesso qualche giorno fa dagli sviluppatori, ieri, 10 maggio, ha preso il via la fase di test per Sanhok su ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : la nuova mappa si chiama Sanhok e arriva sui server di test questa settimana : Dal suo debutto lo scorso anno, lo sviluppatore PUBG Corps ha lavorato diligentemente per aggiungere nuove mappe a PlayerUnknown's Battlegrounds e, finalmente, i giocatori avranno l'opportunità di dare una prima occhiata alla prossima mappa questa settimana.Come riporta Dualshockers, gli sviluppatori hanno rivelato che l'imminente mappa 4x4km, precedentemente denominata "Codename: Savage", ha ora il suo nome finale, "Sanhok". In precedenza era ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : gli sviluppatori sospendono temporaneamente gli scambi di oggetti cosmetici tra giocatori : Come Counter-Strike insegna, lo scambio di oggetti in-game tra giocatori può spesso far nascere dei veri e propri business milionari sommersi, che hanno come attori principali le aziende terze parti che acquistano e vendono oggetti cosmetici ottenendo significativi ricavi alle spalle di publisher e sviluppatori.Potrebbe essere proprio per questo motivo che PUBG Corp. e Blue Hole, con una mossa decisamente inaspettata, hanno annunciato di aver ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One : in arrivo i test per la mappa Miramar : Come molti di voi sapranno, qualche tempo fa PUBG Corp. annunciò l'arrivo della mappa desertica di PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, Miramar.Al momento dell'annuncio, non era stata resa nota una data di disponibilità ma ora, grazie alla segnalazione dei colleghi di Eurogamer.net, apprendiamo che Miramar arriverà sul server di prova a breve, ovvero il 26 aprile.Le date di disponibilità dipendono dal territorio e, per quanto riguarda ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : partito il weekend di gioco gratuito su Xbox One : Come già annunciato in precedenza, PlayerUnknown's Battlegrounds, uno dei titoli più popolari dello scorso anno, ma anche il gioco che ha dato il via all'incredibile successo dei Battle Royale, è ora disponibile gratuitamente per gli utenti Xbox One. Grazie all'offerta Free Play Days di Microsoft, potrete provare l'intero gioco fino al 22 aprile.Come segnala Gamingbolt, vi avvisiamo che l'offerta è valida solo per i membri Xbox Live Gold. ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : gli sviluppatori stanno lavorando a un "sistema di grotte sotterranee" per la mappa Savage : PlayerUnknown's Battlegrounds gode di un grande successo presso i giocatori e, questo, è dovuto anche al continuo supporto da parte degli sviluppatori, i quali assicurano un costante flusso di contenuti per il titolo.Come probabilmente saprete, PlayerUnknown's Battlegrounds sarà arricchito dalla nuova mappa Savage, un'area dalle dimensioni più ridotte attualmente disponibile per i tester.In Savage, l'intento è quello di rendere PUBG ancora più ...

Il creatore di PlayerUnknown's Battlegrounds difende la zona rossa e dice ai giocatori di migliorare : PlayerUnknown's Battlegrounds è certamente un titolo molto apprezzato dai giocatori che, insieme a Fortnite, ha ormai dato una grandissima visibilità al nuovo genere battle royale.Sono sempre moltissimi i giocatori impegnati in PUBG e il suo creatore, Brendan Greene, ha già confermato che vuole supportare il titolo per i prossimi 20 anni. Con un'utenza molto ampia, però, bisogna essere molto attenti ai numerosi feedback e, in questo senso, ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : la War Mode è ora disponibile come evento a tempo limitato : La settimana scorsa vi avevamo raccontato dell'arrivo a sorpresa di una modalità Deathmatch in Playerunknown's Battlegrounds, che era stata aggiunta senza particolari annunci da parte degli sviluppatori nelle playlist personalizzate di PUBG. War Mode, questo il nome della modalità, stravolgeva le meccaniche del celebre Battle Royale per farlo diventare a tutti gli effetti un Deathmatch con respawn illimitati.come riportano i nostri colleghi di ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : Brendan Greene vuole supportare il titolo per i prossimi 20 anni : Brendan Greene, il creatore del celebre e apprezzato PlayerUnknown's Battlegrounds, ha intenzione di supportare il suo gioco per i prossimi 20 anni. Questo è l'obiettivo dello sviluppatore, tenere costantemente aggiornato il titolo tramite la pubblicazione di update e patch, come l'ultima che cambia significativamente la velocità e il danno del campo elettrico.Ai microfoni di IGN, in occasione dei BAFTA Game Awards 2018, Greene ha ...

La nuova patch di PlayerUnknown's Battlegrounds cambia significativamente la velocità e il danno del campo elettrico : Se vi fosse mai capitato di giocare una partita a Playerunknown's Battlegrounds, saprete che uno degli elementi fondamentali del gioco è il campo elettrico, la "Blue Zone", che nel corso di un match avanza progressivamente costringendo i giocatori a concentrarsi in una ristretta porzione della mappa.Fin dal lancio di PUBG gli sviluppatori non avevano mai modificato le statistiche della Blue Zone, come il danno che infligge, la velocità con cui ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : annunciato un weekend di gioco gratuito per gli abbonati Xbox Live Gold : La versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds torna protagonista, dopo le recenti novità sulla dodicesima patch pubblicata, con notizie che potrebbero interessare coloro che ancora non hanno provato il famoso gioco di PUBG Corp.Infatti, come riporta Gamespot, tutti gli abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno giocare gratuitamente PlayerUnknown's Battlegrounds dal 19 al 22 aprile.I giocatori avranno a loro disposizione la versione ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One riceve una nuova patch : L'apprezzato PlayerUnknown's Battlegrounds ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento per la versione Xbox One, gli sviluppatori, infatti, hanno pubblicato la dodicesima patch che apporta alcune interessanti modifiche al gioco.Stando a quanto riportato sul forum ufficiale, dove è presente il changelog completo, la patch di PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One interviene a migliorare le performance. A tal proposito sono stati apportati ...

Lo strano malware che blocca i tuoi file se non giochi a PlayerUnknown's Battlegrounds : Ecco una di quelle notizie che se il primo d'aprile non fosse ormai passato da una decina di giorni sarebbe perfetta per il più classico dei pesci d'aprile. PUBG Ransomware, tuttavia, è qualcosa di decisamente concreto.Come facilmente intuibile dal nome stesso, ci troviamo alle prese con un malware e in particolare un ransomware molto particolare dato che è legato a doppio filo a PlayerUnknown's Battlegrounds. I file del vostro PC vengono ...