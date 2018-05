Play off Serie C 2018 | ritorno primo turno oggi 23 maggio | la partita in tv

Serie B Play off : udienza caso Bari anticipata - ecco quando Video : Tanto tuonò che piovve, l'udienza relativa al deferimento a carico della societa' Bari, per alcune violazioni Covisoc, è stata anticipata al 25 maggio. Presso il Tribunale Federale Nazionale sara' sciolto il nodo circa le sanzioni o meno da applicare alla societa' pugliese. La Figc ha comunicato la decisione del TFN di anticipare al 25 maggio la data della sentenza La nota diramata con un comunicato stampa della Figc, pochi minuti fa, contiene ...

Serie C - Play off : Alessandria - addio sogno promozione. Vince la FeralpiSalò : Alessandria - Clamoroso al Moccagatta: l' Alessandria , dopo il 3-2 in casa della FeralpiSalò viene eliminata nella gara di ritorno del primo turno dei play off, fase nazionale. I gardesani infatti si ...

Risultati Playoff Serie C - Cosenza da impazzire : impresa e Trapani eliminato [FOTO] : 1/24 Giovanni Pappalardo/LaPresse ...

RISULTATI SERIE C/ Playoff - ritorno ottavi diretta gol live score. Ecco il quadro completo dei quarti! : RISULTATI SERIE C: diretta gol live score delle partite valide per il ritorno degli ottavi di finale Playoff. Cinque squadre vanno a caccia della qualificazione al prossimo turno(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:28:00 GMT)

NBA Playoff 2018 : LeBron fa 2-2 coi Celtics - anche Warriors e Rockets in perfetta parità! : Lo show in questi fantastici NBA Playoff 2018 continua e continua nel segno dell’incertezza più totale. Infatti entrambe le serie sono sul 2-2 e promettono ancora tanto spettacolo e risultati sorprendenti. Partiamo come al solito dalla Finale della Eastern Conference tra Celtics e Cavaliers. LeBron James con due partite casalinghe veramente da re indiscusso della lega ha riequilibrato la serie coi Celtics. In Gara 3 i Cavs sono ...

Clamoroso Serie B - Playoff verso il rinvio : tutti i dettagli : Clamoroso nel campionato di Serie B, i playoff per la promozione in massima categoria sempre più verso il rinvio, l’ufficialità dovrebbe arrivare già nella giornata di domani. e partita rinviate di una settimana per a causa della possibile penalizzazione del Bari, l’udienza relativa alle violazioni CO.VI.SOC era stata già anticipata a venerdì 25 maggio. La penalizzazione del Bari potrebbe portare ad invertire il campo con il ...

Serie B - slittano i Playoff : si attende lòa sentenza sul caso Bari : slittano, probabilmente di una settimana, i playoff di Serie B. La Lega di Serie B e la Figc hanno avvallato l'ipotesi di un rinvio, nata dopo il deferimento del Bari a causa dei ritardati pagamenti ...

Playoff NBA - l'impatto invisibile di Kyle Korver quando è in campo : In questa stagione, nelle 30 partite in trasferta in cui hanno potuto schierare Kyrie Irving, i Boston Celtics hanno ottenuto 22 vittorie, 4 sconfitte e 4 sconfitte che somigliavano ad pareggio, con ...

Playoff NBA – Steve Kerr scottato dal finale di gara-4 : “ve ne siete accorti? Volevamo un timeout ma gli arbitri…” : Steve Kerr scottato dal finale di gara-4 che ha visto gli Warriors sconfitti dai Rockets. Il coach di Golden State punta il dito contro un mancato timeout nei secondi finali Gli Houston Rockets non mollano. É questo il verdetto che viene fuori da gara-4 nella quale i texani hanno ristabilito la parità nella serie battendo gli Warriors per 95-92. Al termine della sfida, coach Steve Kerr, con una punta di insoddisfazione ha sottolineato il mancato ...

Playoff di Serie B a rischio rinvio per il caso Bari - Fabbricini e Balata : 'Stiamo valutando' : Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un rinvio dei Playoff di Serie B. Il caso Bari, deferito a causa dei ritardi dei pagamenti di Irpef e contributi Inps ha portato alla protesta del Cittadella, ...