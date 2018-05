Pizza fritta | a Napoli Guinness World Record da 7 | 15 metri

meteoweb.eu

: Napoli, pizza fritta da Guinness: record con 7,15 metri di lunghezza - SkyTG24 : Napoli, pizza fritta da Guinness: record con 7,15 metri di lunghezza - Marzius24 : @sscnapoli @MrAncelotti Zeppole pall e ris e panzerotti, pizza, pizza fritta, babbà e sfogliatelle, ragu, pastiere… - Fradan1957 : PIZZA FRITTA PIU' LUNGA AL MONDO: A NAPOLI IL RECORD! PROTAGONISTA ANCHE CASAL DI PRINCIPE -

(Di giovedì 24 maggio 2018)mondiale adi: è(7,15), realizzato da 60ioli che hanno partecipato all’iniziativa organizzata dall’Associazioneiuoli Napoletani e da Rossopomodoro durante la fiera Tutto, ideata da Raffaele Biglietto e Sergio Miccu’. Il primato è stato certificato dal giudice ufficiale del, Lucia Sinigaglia. Per produrre ladasono stati utilizzati 1500 litri di olio per la frittura; 123,5 kg di impasto composto da circa 83 kg di farina 00; 50 kg di fiordilatte, 15 kg di ricotta, 7 kg di pomodoro pelato, 15 kg di ciccioli, basilico e pepe. Per l’impresa è stata appositamente realizzata una friggitrice di oltre 7di lunghezza. L'articolo: ada 7,15Meteo Web.