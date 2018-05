Piazza Affari in rosso con tensioni politiche interne e internazionali FTSE MIB -0 | 71%

Ferragamo in picchiata a Piazza Affari : A picco la maison del lusso , che presenta un pessimo -2,16%. La tendenza ad una settimana di Salvatore Ferragamo è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale cedimento potrebbe ...

Piazza Affari stabile : più 0 - 3% lo spread risale a 183 punti : Piazza Affari accelera a metà della mattinata con il Ftse Mib che sale fino a un più 1% mentre lo spread scende di oltre 10 punti base, a quota 177 punti, con il venir meno dell'incertezza sul quadro ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Banca Ifis : Ottima performance per l' Istituto con sede a Venezia , che scambia in rialzo del 2,44%. L'andamento di Banca Ifis nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Piazza Affari accelera : più 0 - 9% lo spread scende a 177 punti : Piazza Affari accelera a metà della mattinata con il Ftse Mib che sale dello 0,9% e si conferma il migliore listino in Europa mentre lo spread scende di oltre 10 punti base, a quota 177 punti, con il ...

Piazza Affari nel mirino della speculazione : i titoli up e down : Le vendite proseguiranno nel breve o prevede un recupero dai livelli attuali? Il ritorno delle tensioni geopolitiche, ma soprattutto la situazione politica nel nostro Paese, hanno indebolito i ...

Piazza Affari in leggero rialzo lo spread scende a 183 punti : Piazza Affari apre in moderato rialzo, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,38% a 22.999,49 punti. Si restringe in apertura lo spread BTp/Bund dopo che nella serata di ieri Giuseppe Conte ha ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e la reazione all'incarico a Conte (24 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI farà i conti con l'incarico affidato a Giuseppe Conte. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 05:31:00 GMT)

L'incertezza frena Piazza Affari - spread verso quota 200 : L'incertezza politica pesa su Piazza Affari, che nella prima parte della seduta perde quasi il 2% per risalire poi sui livelli delle altre borse europee , -1,31% a 22.911 punti la chiusura, , dopo che,...

Piazza Affari chiude in calo con Europa - Ftse Mib -1 - 31% : Milano, 23 mag. , askanews, Chiusure negative per le principali Borse europee, preoccupate dopo le ultime prese di posizione del presidente Usa Trump sullo scacchiere geopolitico mondiale. Alla luce ...

Chiusura in calo per le borse europee - Piazza Affari a -1 - 3% : ... lo spread in mattinata si è portato a 195 punti base, e chiude a 190 con il rendimento dei nostri titoli decennali al 2,40%, termometro delle tensioni legate all'incertezza politica. L'indice ...

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib -1 - 31% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,31% a 22.911 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,26% a 25.101 punti.

Piazza Affari chiude in calo con Europa - Ftse Mib -1 - 31% : Milano, 23 mag. , askanews, - Chiusure negative per le principali Borse europee, preoccupate dopo le ultime prese di posizione del presidente Usa Trump sullo scacchiere geopolitico mondiale. Alla luce ...

Borse - Piazza Affari la peggiore d’Europa. Lo spread sfiora i 200 punti poi frena : In rosso anche le altre piazze europee a causa delle preoccupazioni per le rinnovate tensioni internazionali sul tema del commercio e le incertezze sull’incontro tra Trump e il leader coreano Kim Jong Un. A Piazza Affari giù titoli petroliferi e banche. L’euro scende sotto 1,17 dollari, sui minimi da novembre 2017...

Piazza Affari giù in attesa del premier - lo spread a un passo da quota 200 : Piazza Affari continua a scendere e, dopo aver aperto in calo dello 0,67%, sfiora quota - 1,85% a 22.800 punti. Lo spread Btp-Bund si spinge su nuovi massimi a 195 punti base. Gli investitori sono in attesa anche dei passi del Quirinale sul nuovo premier, dopo che Lega e Cinque Stelle hanno indicato Giuseppe Conte. I settori più sotto pressione s...