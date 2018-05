Petroliferi in rialzo Saipem in pole

Piazza Affari in rialzo con Petroliferi e lusso : FTSE MIB +0 - 47% : Le considerazioni del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella lectio magistralis tenuta lunedì per la celebrazione del trentennale della Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata hanno ...

Piazza Affari in rialzo con Telecom - industriali e Petroliferi : FTSE MIB +0 - 52% : Oggi il presidente della Cina, Xi Jinping, ha promesso di tagliare i dazi sulle importazioni al fine di aprire l'economia del paese, aggiungendo che punta a incrementare il limite delle quote in mano ...