Permessi Legge 104 | quando vengono estesi ai parenti?

Legge 104 : il calcolo dei Permessi in regime di part-time : Come noto, la legislazione italiana riconosce ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap, dei permessi retribuiti al 100% in base alla propria paga oraria o giornaliera. Tali permessi (meglio conosciuti come “permessi 104”) sono pari a tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, è possibile godere di riposi giornalieri di una o due ore. Quanto appena esplicitato ...

Arresto Luisa Zappini : abuso dei Permessi relativi alla legge 104 - : La notizia degli arresti domiciliari per Luisa Zappini, dirigente della Centrale Unica di Emergenza, ha fatto velocemente il giro del web e dei principali Tg di cronaca nella giornata di ieri. La dirigente si è così ritrovata agli arresti con le accuse di truffa e peculato emesse nella giornata scorsa. Quanto emerso dalle indagini della Procura di Trento non ...

Trento - ex dirigente della Provincia ai domiciliari : “Usufruiva dei Permessi della legge 104 - ma era alle Maldive o a Parigi” : Peculato e truffa. E’ con queste accuse che Luisa Zappini, ex dirigente della centrale centrale unica di emergenza della Provincia di Trento, è finita agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato adottato dal gip Claudia Miori che ha accolto la richiesta del procuratore capo Marco Gallina. Le contestazioni riguardano una quarantina di episodi, relativi a due filoni. Il primo è quello del sospetto di un illecito utilizzo dei permessi ...

Legge 104 - la carica dei Permessi : +30% in 4 anni : Il caso siciliano dei 'furbetti' che si fanno adottare da un anziano disabile per poi usarlo come pretesto per ottenere il permesso familiare concesso dalla Legge 104 riporta agli onori della cronaca l'uso dei benefici di una Legge spesso al centro delle

Legge 104 - entro il 31 marzo la comunicazione delle PA sui Permessi : entro il 31 marzo le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare il numero dei permessi legati alla Legge 104 usufruiti dai propri dipendenti durante l’anno precedente. Ricordiamo infatti che la Legge n. 183/2010 ha introdotto la banca dati dei permessi ex Legge 104/1992 per monitorare le agevolazioni usufruite dai dipendenti della pubblica amministrazione. Con la Circolare n. 2/2011 il Ministero per la Semplificazione e Pubblica ...