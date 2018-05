Perché la Casa internazionale delle donne di Roma è sotto attacco

Compiti a casa - Perché è sbagliato aiutare i figli : aiutare i figli a fare i Compiti a casa è sbagliato. Lo dimostrano numerose ricerche scientifiche secondo cui non servirebbe affatto a migliorarne il rendimento scolastico. Soprattutto in vista di prove importanti, come gli Invalsi o l’esame di terza media, sono molti i genitori che cedono alla tentazione di aiutare i figli a svolgere i Compiti a casa. Si tratta di un comportamento normale, assimilabile all‘istinto di protezione che ...

Governo - il voto M5s sul contratto manda a casa Luigi Di Maio : Perché deve farsi da parte : Con il voto sul contratto di Governo sulla piattaforma Rousseau in stile nordcoreano, gli iscritti del Movimento Cinque Stelle hanno detto chiaro e tondo a Luigi Di Maio che di lui non sanno più che ...

Omosessualità : Perché è importante parlarne a casa e a scuola : La giornata mondiale contro l'omofobia permette di riflettere sull'educazione alla tolleranza del diverso che deve partire da piccoli

Il centro di accoglienza Lgbt di Roma accoglie i ragazzi cacciati di casa Perché gay : "Ripudiati dai nostri genitori" : È nascosta nella periferia di Roma, per proteggere i suoi ospiti dai loro stessi genitori. È la Refuge Lgbt, la casa-famiglia per giovani vittime di omofobia. La struttura, unica in Italia, da rifugio a 6 ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 18 e i 26 anni, cacciati o vessati dai propri familiari quando hanno rivelato la loro omosessualità. Il Corriere della Sera ha ascoltato le loro storie:"Da un giorno ...

Stefano De Martino - Perché e come si è riavvicinato alla sua ex Belen Rodriguez : dove ha preso casa : Stefano De Martino ha deciso di avvicinarsi ancora una volta alla sua ex Belen Rodriguez , dopo un lungo periodo di distanza volontaria. I due, secondo il settimanale Chi , saranno presto vicini di ...

Padova - sindaca perseguitata per tre anni da stalker. Uomo arrestato Perché aveva pistola con matricola abrasa in casa : “Ogni volta che ricevevo una lettera, un pacco lo consegnavo direttamente in Questura”. Per tre anni Elisa Venturini, 39 anni, sindaca di casalserugo (Padova) è stata molestata con lettere, mail, foto hard e regali. La donna, laureata in legge, la prima cittadina più votata d’Italia alle elezioni del 2013, parla con l’Ansa di “una pressione intollerabile”. Il suo stalker, Lorenzo Franceschi, 50 anni di Monestier ...

Stefano De Martino si trasferisce : ecco Perché ha preso casa vicino Belen : Stefano De Martino cambia casa e va a vivere vicino all’ex moglie Belen: la scelta di trasferirsi dopo l’Isola dei Famosi Stefano De Martino al ritorno dall’Honduras ha più volte ribadito di avere avuto tanto tempo per pensare alla sua vita durante l’esperienza come inviato dell’Isola dei Famosi. La prova più dura che ha dovuto […] L'articolo Stefano De Martino si trasferisce: ecco perché ha preso casa vicino ...

“Melania Trump in ospedale”. Il motivo del ricovero. La Casa Bianca ha dato la notizia e spiegato il Perché dell’intervento : La notizia è stata data come un fulmine a ciel sereno. Ovviamente, trattandosi della First Lady americana non tutte le informazioni riescono a venire fuori in anticipo, ed ecco che stavolta ci si è ritrovati davanti al fatto compiuto: la 48enne moglie del presidente Donald Trump è stata operata al Walter Reed National Military Medical Center, alle porte di Washington, nella mattinata e rimarrà ricoverata per tutta la settimana. La first ...

Perde posto in casa di riposo "Perché nera"/ Imprenditore fiorentino : "Vieni a lavorare con me" : "Non ci piaci, sei nera!": Fatima licenziata da casa di riposo. Operatrice senegalese in prova Perde il lavoro, Imprenditore fiorentino si fa avanti, la proposta.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:50:00 GMT)

Perde posto in casa di riposo “Perché nera”. Imprenditore : “Vieni a lavorare con me” : Che un anziano, scrive Massimo Mattei, Imprenditore di Firenze, "possa offendere un'operatrice non mi stupisce. Capita. Che un'azienda si pieghi al razzismo sì". Ieri l'appello di Fatima, 40 anni: "Ho bisogno di un lavoro, non voglio la carità".Continua a leggere

“Non ci piaci Perché nera” - perde lavoro in casa riposo nelle Marche : “Non ci piaci perché nera”, perde lavoro in casa riposo nelle Marche Quarantenne, di origine senegalese, residente da 15 anni aSenigallia, di veder sfumata la conferma del contratto perché il colore della sua pelle “infastidisce gli ospiti” Continua a leggere

"Non ci piaci Perché nera" - perde lavoro in casa riposo nelle Marche : Quarantenne, di origine senegalese, residente da 15 anni aSenigallia, di veder sfumata la conferma del contratto perché il colore della sua pelle "infastidisce gli ospiti"

Senigallia - non assunta Perché nera : perde lavoro in casa di riposo : Senigallia, non assunta perché nera: perde lavoro in casa di riposo Un'aspirante operatrice socio sanitaria di origine senegalese non ha avuto il contratto dopo gli insulti e le battute razziste di alcuni anziani: "Non ci piaci sei nera". Il direttore dell'Opera Pia: "Noi non discriminiamo". Alla donna è stato ...

Razzismo nelle Marche : infermiera cacciata da casa di riposo Perché è nera : Un altro episodio di Razzismo e di discriminazione è tornato a riempire le prime pagine delle cronache locali nelle Marche. Ma anche questa volta, come già in passato, il caso è destinato a diventare di rilievo nazionale.Una 40enne senegalese in prova presso una casa di riposo di Senigallia, in provincia di Ancona, è stata allontanata dalla struttura presso cui aveva iniziato a lavorare perché gli anziani assistiti si sarebbero lamentati del ...