Perché è così difficile ascoltare le critiche?

(Di giovedì 24 maggio 2018) Quel momento, prima o poi, almeno una volta nella vita, capita: il capo vi chiede un incontro e già sapete che non sarà nulla di bello. Magariavete ritardato sulla consegna di un progetto, magarinon avete fatto l’intervento migliore all’ultima riunione, magari avete mancato un appuntamento. E, per quanto si sia disinvolti, per quanto si sia sicuri di sé, comunque la cosa dà noia, può mettere ansia. Allenarsi a far fronte a quegli incontri già sapendo come reagire può essere salvifico.Adam Grant, opinionista del New York Times, in uno dei suoi talk a TED, ha riscosso successo con il suo «How to love criticism» (come amare le), dove spiega come oggi nelle grandi aziende, ognuno sia valutato e giudicato costantemente. In realtà, però,(e accettare) un feedback, per quanto negativo, può essere essenziale per la propria carriera. LEGGI ...