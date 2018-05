Pensioni | ecco quanto salgono con introduzione della flat tax

Dall'immigrazione al lavoro - dalla sicurezza alle Pensioni : in 57 pagine ecco il contratto Lega-M5s : Conflitto interessi non solo economico e per governo "Per risolvere il conflitto d'interessi, che spesso pregiudica l'azione della politica, intendiamo innanzitutto cambiare l'ambito di applicazione ...

M5S-Lega - ecco il contratto. Via la legge Fornero e tagli alle Pensioni. In rosso gli 11 nodi ancora da sciogliere : leggi il testo : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

Contratto di governo - dall'economia alle Pensioni all'immigrazione - ecco i punti principali della bozza definitiva : Contratto di governo Lega e M5s, dalla flat tax dall'economia alle pensioni all'immigrazione, ecco i punti principali dell'ultima bozza di Contratto Se non leggi il documento, clicca qui Fornero e pensioni Sarà rivista la legge Fornero, con l'...

Pensioni - il contratto Lega-M5s : taglio a quelle d'oro - ecco chi viene colpito : Il governo M5s-Lega porterà in dote un massiccio taglio alle Pensioni? Possibile, programma alla mano. Già, perché la bozza parla chiaro. Se da un lato si parla dell'abolizione della legge Fornero , ...

Lega-M5S - ecco il contratto : taglio alle Pensioni d'oro e niente uscita dall'euro LEGGI IL TESTO : 'Altre questioni da affrontare in termini costituzionali - si legge - sono: l'abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, istituzione rivelatasi inefficace rispetto agli scopi per ...

Lega-M5S - ecco il contratto : taglio a Pensioni sopra i 5mila euro : 'Altre questioni da affrontare in termini costituzionali - si legge - sono: l'abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, istituzione rivelatasi inefficace rispetto agli scopi per ...

Lega-M5S - ecco il contratto : taglio alle Pensioni d'oro Niente uscita dall'euro LEGGI IL TESTO : 'Altre questioni da affrontare in termini costituzionali - si legge - sono: l'abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, istituzione rivelatasi inefficace rispetto agli scopi per ...

Lega-M5S - ecco il contratto : taglio a Pensioni sopra i 5mila euro : Oltre 40 pagine di documento con una serie di punti, moltissimi, che non erano inizialmente previsti e che sono entrati in occasione della fitta trattativa tra M5s e Lega. Tra questi anche un...

Pensioni - dal 1° gennaio 2019 saranno più alte : ecco come e perché Video : A partire dall'inizio del prossimo anno diventeranno operative le nuove misure di rivalutazione per i trattamenti Pensionistici [Video]. Si tratta di un meccanismo che ha lo scopo di supportare chi riceve un assegno previdenziale adeguandolo all'inflazione. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento. come funzioneranno i nuovi adeguamenti Pensionistici Iniziamo con il dire che la perequazione ovvero ...

Pensioni - ultimissime sulla Quota 100 : ecco come si punta a smontare la Fornero Video : Il dibattito sul superamento della riforma Fornero e sull'apertura del sistema previdenziale pubblico ad una maggiore flessibilita' in uscita dal lavoro sembra ormai concentrarsi sul nodo della Quota 100 [Video]. Una strategia che mira a scardinare la rigidita' attraverso l'unione dell'eta' anagrafica e degli anni di contribuzione, al fine di garantire l'agognata quiescenza. Ma se lo strumento potrebbe risultare di aiuto per molti, non è detto ...

Ecco come funziona il sistema quota per le Pensioni per vecchie e nuove misure Video : Dopo l’ottimismo di queste ultime frenetiche giornate circa la nascita del nuovo Esecutivo Lega-M5S, la giornata odierna sembra in controtendenza. Le voci che provengono dai Palazzi di Governo confermano uno stallo per quanto riguarda gli accordi tra i due partiti che sembravano in procinto di aver trovato la sintesi giusta per dotare il paese di un nuovo Governo. Serve ancora tempo, questo quanto dicono gli esponenti delle due forze politiche. ...

Pensioni più alte dal 2019 : ecco le nuove regole che saranno recepite dall'Inps : nuove regole per la rivalutazione delle Pensioni . Dal 1° gennaio 2019 cambia il modo con cui gli importi dei trattamenti vengono adeguati all'aumento del costo della vita rilevato dall' Istat . In ...

Riforma Pensioni 2018 : Quota100 - ecco le nuove misure al vaglio del Governo Video : Dopo l'intesa raggiunta fra la Lega e il Movimento 5 Stelle sulla formazione del nuovo esecutivo, si comincia a lavorare sui temi che dovrebbero portare a nuove misure in campo previdenziale e sull'argomento lavoro e giovani. Flat tax, pensioni, migranti e sgravio fiscale; [Video] sono questi i principali nodi da sciogliere come contenuto nei programmi elettorali dei due partiti risultati vincitori nelle ultime elezioni politiche. Trovata intesa ...

Riforma Pensioni 2018 : Quota100 - ecco le nuove misure al vaglio del Governo : Dopo l'intesa raggiunta fra la Lega e il Movimento 5 Stelle sulla formazione del nuovo esecutivo, si comincia a lavorare sui temi che dovrebbero portare a nuove misure in campo previdenziale e sull'argomento lavoro e giovani. Flat tax, pensioni, migranti e sgravio fiscale; sono questi i principali nodi da sciogliere come contenuto nei programmi elettorali dei due partiti risultati vincitori nelle ultime elezioni politiche. Trovata intesa sul ...