ansa

: Papera e piccoli a museo Scienza, presi. Portati dalla Polizia locale nel giardino di Villa Reale | #ANSA - AnsaLombardia : Papera e piccoli a museo Scienza, presi. Portati dalla Polizia locale nel giardino di Villa Reale | #ANSA - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Papera e piccoli a museo Scienza, presi -

(Di giovedì 24 maggio 2018) ANSA, - MILANO, 24 MAG - Una femmina di germano reale è stata vista questa mattina che scorrazzava per ildellae della tecnologia di Milano. Per questo i dipendenti hanno chiamato l'unità tutela animali della Polizia locale, che prima hanno fatto uscire gli animali in giardino bloccando la mamma e poi ...