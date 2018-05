Papa | sfruttare lavoro è peccato mortale

notizie.tiscali

: Papa: 'L'ingiustizia di sfruttare il lavoro è peccato mortale' - SkyTG24 : Papa: 'L'ingiustizia di sfruttare il lavoro è peccato mortale' - vaticannews_it : #PapaFrancesco a #SantaMarta : l’ingiustizia di sfruttare il lavoro è peccato mortale - Vatican News… - Avvenire_Nei : #SantaMarta #Papa Francesco: l’ingiustizia di sfruttare il #lavoro è peccato mortale -

(Di giovedì 24 maggio 2018) ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 24 MAG - "Anche qui, in Italia, per salvare i grandi capitali si lascia la gente senza. Va contro il secondo comandamento e chi fa questo: 'Guai a voi!'. Non io, ...