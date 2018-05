Papa | poveri e clochard al Golden Gala

[Il commento] Per Papa Francesco il miglior giornalista è San Giuseppe. "I poveri devono dettare la vostra agenda" : Alla vigilia delle grandi manovre per rinnovare la presenza della stampa cattolica in Italia Papa Francesco ha scelto la ricorrenza dei 50 anni di fondazione del quotidiano "Avvenire" per dire la sua ...

Il Papa indica la linea editoriale dell'Avvenire : 'Poveri e migranti la vostra agenda' : Non ingrossate le fila di quanti corrono araccontare quella parte di realtà che è già illuminata dairiflettori del mondo. Partite dalle periferie, consapevoli chenon sono la fine, ma l'inizio della ...

Papa : per onomastico 3000 gelati a poveri : ANSA, - CITTÀ DEL VATICANO, 23 APR - "Il Santo Padre Francesco desidera festeggiare il giorno del suo onomastico insieme ai più bisognosi e ai senzatetto di Roma. Pertanto l'Elemosineria Apostolica ...

Papa Francesco regala 3 mila gelati ai poveri della Capitale per il suo onomastico : "Il Santo Padre Francesco desidera festeggiare il giorno del suo onomastico insieme ai più bisognosi e ai senzatetto di Roma. Pertanto l'Elemosineria Apostolica distribuirà oggi, nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giorgio, tremila gelati alle persone che vengono quotidianamente accolte nelle mense, nei dormitori e nelle strutture della Capitale, gestite in gran parte dalla Caritas". Il gesto del Papa giunge solo a qualche ...

Papa Francesco offre 3mila gelati ai poveri/ San Giorgio - il regalo di Bergoglio per il suo onomastico : Papa Francesco regala 3mila gelati ai senzatetto e poveri di Roma: San Giorgio, per la festa del suo onomastico Bergoglio "offre" di nuovo lo sguardo tenero della Chiesa(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:09:00 GMT)

Il Papa manda i poveri al circo - con loro Pippo Baudo : LaPresse, Papa Francesco ha regalato un pomeriggio al circo a più di duemila persone in difficoltà, senzatetto e poveri che così hanno potuto godere di qualche momento di evasione. Con loro anche ...

Il Papa regala 3.000 gelati ai poveri : Città del Vaticano, 23 apr. , AdnKronos, - Tremila gelati ai poveri. E' il 'regalo' speciale di Jorge Mario Bergoglio per il suo onomastico. Oggi, infatti, il calendario liturgico della Chiesa celebra ...

Il Papa regala 3.000 gelati ai poveri : Tremila gelati ai poveri . E' il 'regalo' speciale di Jorge Mario Bergoglio per il suo onomastico. Oggi, infatti, il calendario liturgico della Chiesa celebra San Giorgio. Il Pontefice "desidera ...

Il Papa regala 3.000 gelati ai poveri : Città del Vaticano, 23 apr. (AdnKronos) - Tremila gelati ai poveri. E' il 'regalo' speciale di Jorge Mario Bergoglio per il suo onomastico. Oggi, infatti, il calendario liturgico della Chiesa celebra San Giorgio. Il Pontefice "desidera festeggiare il giorno del suo onomastico assieme ai più bisognos

Papa Francesco offre 3.000 gelati ai poveri per festeggiare il suo onomastico : Tremila gelati destinati ai poveri della capitale. Jorge Maria Bergoglio ha deciso di festeggiare il suo onomastico offrendo il dolce a chi si siederà a tavola in una delle mense di Roma, la città della quale Papa Francesco è vescovo. Il 23 aprile è il giorno in cui il calendario liturgico della Chiesa celebra San Giorgio, in spagnolo Jorge, il martire vissuto nel nel III secolo e rappresentato nella tradizione popolare come il cavaliere che ...

Il Papa regala 3.000 gelati ai poveri : Città del Vaticano, 23 apr. (AdnKronos) – Tremila gelati ai poveri. E’ il ‘regalo’ speciale di Jorge Mario Bergoglio per il suo onomastico. Oggi, infatti, il calendario liturgico della Chiesa celebra San Giorgio.Il Pontefice “desidera festeggiare il giorno del suo onomastico assieme ai più bisognosi e ai senzatetto di Roma” annuncia l’Elemosineria Apostolica, che oggi distribuirà 3.000 gelati “alle ...

Papa Francesco festeggia l'onomastico offrendo il gelato a tremila poveri : Compleanno dolcissimo per Papa Francesco. tremila gelati ai poveri: è il 'regalo' speciale di Jorge Mario Bergoglio per il suo onomastico. Oggi, infatti, il calendario liturgico della...

Da Papa Francesco - tremila gelati a poveri per il suo onomastico : "Il Santo Padre Francesco desidera festeggiare il giorno del suo onomastico insieme ai più bisognosi e ai senzatetto di Roma. Pertanto l'Elemosineria Apostolica distribuirà oggi, nel giorno in cui la ...

Molfetta - Papa Francesco ricorda Don Tonino Bello/ Alessano diretta streaming video : "poveri ricchezza Chiesa" : Papa Francesco sui luoghi di Don Tonino Bello: Molfetta e Alessano, diretta streaming video. 'La ricchezza della Chiesa sono i poveri', la S. Messa.