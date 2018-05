Panchina Bologna | ufficiale | esonerato Donadoni | il comunicato

Bologna - addio a Roberto Donadoni : per la Panchina arriva Pippo Inzaghi : Incassata la salvezza, al Bologna è tempo di cambio sulla panchina dopo l'addio di Roberto Donadoni . Secondo il Resto del Carlino in pole position per la guida tecnica dei felsinei c'è Pippo Inzaghi ,...

Probabili formazioni/ Bologna Milan : Kalinic ancora in Panchina? Notizie live e diretta (Serie A 35^ giornata) : Probabili formazioni Bologna Milan: diretta tv, orario e le ultime Notizie sugli 11 attesi al Dall'Ara per la Serie A. Tanti gli assenti annunciati, sia per Donadoni che per Gattuso.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 20:02:00 GMT)