Palermo : sfondata vetrina Gucci - notte di paura in via Libertà : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – notte di paura nella centralissima via Libertà a Palermo, dove un’auto ha sfondato la vetrina del negozio Gucci, per rubare le borse e gli altri accessori esposti. Ma i ladri non sono riusciti a portare a termine il colpo e sono scappati. I residenti sono stati svegliati dal rumore assordante dell’auto, una Smart, che ha sfondato la vetrina. L’area è stata transennata e la polizia ha ...