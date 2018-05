Palermo | auto sfonda la vetrina del negozio Gucci

Palermo - bambina investita da auto dei carabinieri : sbalzata sull'asfalto - è ferita : Palermo - Una bambina di 11 anni dello Sri Lanka è stata investita da un'auto dei carabinieri in via Cappuccini a Palermo. La bimba era scesa da un pulmino e avrebbe attraversato la strada quando è ...

Palermo : rubano auto all'Addaura - arrestati un uomo e una donna : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Un uomo e una donna, Francesco Caponetto, 25 anni, e Maria Montalbano, 30 anni, sono stati arrestati per il furto di una Fiat 500 nella zona di l'Addaura, a Palermo. A segnalare il furto alla polizia è stato il sistema satellitare dell'auto. I due sono stati fermati da

Madre e figlia travolte e uccise da auto pirata a Palermo : Due donne, Madre e figlia, sono morte a Palermo dopo esser state investite da un'auto pirata. Sono Anna Maria La Mantia e Angela Merenda.

Palermo - madre e figlia travolte e uccise da un’auto pirata : Drammatico incidente stradale nel capoluogo siciliano: una donna di 62 anni e la figlia 42enne sono morte dopo essere state travolte da un’auto nel quartiere Brancaccio. Il conducente si è dato alla fuga dopo averle investite.Continua a leggere

Palermo : furti e ricettazione di auto - arresti : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – Dalle prime ore del mattino è in corso un’operazione della Polizia di Stato di Palermo, che in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali restrittive, emanata dal Gip presso il Tribunale di Termini Imerese, ha proceduto all’arresto di alcune persone che, in concorso tra loro “erano dediti ai reati di furto, ricettazione e riciclaggio di veicoli commessi ...

Incidenti : quattordicenne investito da autobus a Palermo : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - Grave incidente oggi pomeriggio in via Ernesto Basile, a Palermo, nei pressi dell'Università. Un giovane di 14 anni, originario di San Giuseppe Jato, è stato investito da un autobus dell'Amat della linea 109. Il ragazzo è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'o

Palermo : auto di lusso imbottita di droga - tre arresti e sequestro 100 kg hashish (2) : (AdnKronos) - Gli agenti, hanno fatto irruzione all’interno dell’immobile ed i tre uomini presenti, si sono dati a precipitosa fuga per le campagne circostanti. Le accurate ricerche, ostacolate da qualsiasi assenza di luce ed espletate nelle campagne circostanti, hanno permesso di rintracciare e cat

Palermo : auto di lusso imbottita di droga - tre arresti e sequestro 100 kg hashish : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto tre uomini, responsabili di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente ed ha sequestrato 100 kg di hashish del valore di mezzo milione di euro. Gli arrestati, tutti napoletani, sono Giuseppe De Fenza, Giuseppe Di

Maltempo - vento forte a Palermo : albero si abbatte su un’auto : In seguito alle raffiche di vento che soffiano da stamane in città, questo pomeriggio intorno le 15 uno degli alberi di via Nicolò Garzilli, nel centro di Palermo, si è spezzato schiantandosi su una vettura posteggiata nelle “zone blu”. L’Audi A3 e’ stata danneggiata nella parte anteriore sinistra. “Da circa due anni segnaliamo che molti alberi di questa strada sono ‘marci’ all’interno – ...

Palermo - il rapinatore fa l'autostop : bloccato sull'auto di uno sconosciuto : Un passante ignaro aveva dato un passaggio a uno degli autori del colpo al bar Ambra di piazza Scaffa. Accerchiato dalle volanti, era terrorizzato