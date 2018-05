Padre Salvatore Perrella Maria ci mostra il volto materno della Chiesa

Giornata contro l’omofobia - Salvatore : «Sono gay - mio Padre dice che faccio schifo» : «L’ultima cosa che mi ha detto mio padre prima di sbattermi fuori di casa è che gli faccio schifo perché sono gay». Salvatore (nome di fantasia) ha 25 anni e vive a Trapani. Quando è rimasto senza una famiglia a causa del suo orientamento sessuale si è rivolto ad Arcigay (Associazione Lgbt italiana), a loro ha raccontato la sua storia per cercare assistenza, ascolto, conforto. Per essere protetto da chi lo ha messo al mondo e oggi non ...