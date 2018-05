Padova : carabinieri arrestano ricattatrice di lusso : Padova, 24 mag. (AdnKronos) – Si pagava la bella vita con i soldi di un facoltoso imprenditore. Arrestata dai carabinieri per estorsione una avvenente 42enne che ha tentato di estorcere 150.000 euro ad un ricco uomo di affari minacciandolo di rivelare la sua relazione clandestina alla moglie. L'articolo Padova: carabinieri arrestano ricattatrice di lusso sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Padova : si facevano suggerire risposte a quiz patente via bluetooth - denunciati dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - A questo punto, finita la prova, i carabinieri intervenuti hanno preso in disparte i due extracomunitari i quali, prima hanno consegnato entrambi due telefoni cellulari, e poi dopo essersi tolti le cuffie audio usate per sostenere la prova di esame, un piccolo auricolare bleutooth, mod

Padova : si facevano suggerire risposte a quiz patente via bluetooth - denunciati dai carabinieri : Padova, 24 mag. (AdnKronos) - Nella mattinata di ieri, presso la sede della motorizzazione Civile di Padova, durante una sessione si esame teorico per il conseguimento della patente, su richiesta degli esaminatori, sono dovuti intervenire i carabinieri. I militari giunti sul posto sono stati ragguag

Padova : sfruttatori a ‘km zero’ - carabinieri arrestano imprenditore agricolo : Padova, 7 mag. (AdnKronos) – I carabinieri del Comando Provinciale di Padova stanno dando esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore operante nel settore agricolo, e della moglie che dal 2011 sfruttavano manodopera clandestina, per la conduzione della propria azienda. Decine gli stranieri sfruttati e tenuti quasi in stato di indigenza. Contestualmente agli arresti eseguito anche un decreto di ...

Carabinieri : Padova - cerimonia per ricorrenza morte gen. Dezio (2) : (AdnKronos) - La seconda fase e’ consistita nella celebrazione di una santa messa presso il Santuario di San Leopoldo, officiata dal cappellano militare della Legione Carabinieri “Veneto”, Don Corrado, al termine della quale il generale Aldo Visone, ha ripercorso gli eventi per cui è stata concessa

Carabinieri : Padova - cerimonia per ricorrenza morte gen. Dezio : Padova, 27 apr. (AdnKronos) – Nella mattinata odierna, il Comandante del Comando Interregionale Carabinieri ‘Vittorio Veneto”, Generale di Corpo di Armata Aldo Visone, ha ricordato la memoria del Generale dei Carabinieri Giuseppe Dezio, insignito di medaglia d’argento al valor militare, in occasione del 73° anniversario della sua morte, avvenuta il 28 aprile 1945, a Saonara(Pd), quando l’offrirsi al posto di 44 ...

Carabinieri : Padova - cerimonia per ricorrenza morte gen. Dezio (2) : (AdnKronos) – La seconda fase e’ consistita nella celebrazione di una santa messa presso il Santuario di San Leopoldo, officiata dal cappellano militare della Legione Carabinieri ‘Veneto”, Don Corrado, al termine della quale il generale Aldo Visone, ha ripercorso gli eventi per cui è stata concessa l’alta onorificenza alla memoria ma, soprattutto, ha evidenziato l’umanita’ dell’eroe, ricordando il ...

Padova : carabinieri smantellano raffineria di eroina - due albanesi arrestati : Padova, 13 apr. (AdnKronos) - L’operazione antidroga conclusa nella giornata di ieri dal Comando Provinciale carabinieri di Padova che ha portato all'individuazione di una raffineria di eroina tra le provincie di Padova e Vicenza, all'arresto di due albanesi e al recupero di 30 kg di stupefacente gi

Padova : carabinieri smantellano raffineria di eroina - due albanesi arrestati (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La capillarità del lavoro effettuato ha fatto si che la presenza in provincia dei due arrestati non passasse inosservata. Entrambi, seppur in differenti occasioni, già erano stati arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale di Padova proprio per reati attinenti gli

Padova : truffavano anziani - una nonna 74enne li fa arrestare dai carabinieri : Padova, 21 mar. (AdnKronos) - Si vantavano di aver truffato centinaia di anziani, esibendo sui loro profili facebook mazzette di soldi, gioielli, cene al ristorante e corse in motoscafo. Una nonna 74enne Padovana, che aveva ascoltato i carabinieri al centro anziani del paese in una lezione contro i

Calcio : Padova - carabinieri denunciano 13 tifosi per scontri (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Le indagini hanno consentito di accertare che gli scontri erano stati preordinati, in virtù del fatto che i tifosi del Mantova erano giunti sul luogo dei disordini con mezzi appositamente noleggiati e tutti i responsabili dei disordini andavano via subito dopo senza assistere all’incontro di Calcio in programma.I soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria, rispettivamente originari della ...

Calcio : Padova - carabinieri denunciano 13 tifosi per scontri : Padova, 16 mar. (AdnKronos) – I carabinieri del Comando Provinciale di Padova hanno identificato e deferito alla Procura della Repubblica di Padova diversi responsabili del violento scontro tra gruppi delle opposte tifoserie calcistiche del Padova e del Mantova, che intorno alle ore 14.30 del 19 novembre 2017 si sono affrontati a Sant’Andrea di Campodarsego, nei pressi del bar ‘Mondial”, sede di un club dei tifosi del ...