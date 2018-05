Otto donne accusano Morgan Freeman di molestie sessuali

Cnn : "Otto donne accusano Morgan Freeman di molestie" : Un altro nome illustre finisce nell'occhio del ciclone: sarebbero almeno otto le donne che accusano l'attore premio Oscar di molestie

Morgan Freeman - Otto donne lo accusano di molestie : Non solo Harvey Weinstein. Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Usa. otto donne infatti accusano il premio Oscar Morgan Freeman, una delle personalità più influenti della comunità afroamericana, di molestie sessuali. Lo annuncia la Cnn che riporta i racconti delle presunte vittime e dei “comportamenti inopportuni” tenuti in più occasioni da Freeman, inclusi i set di “Insospettabili sospetti (2017) e ...

Morgan Freeman accusato di molestie da Otto donne : Attenzioni sgradite, comportamenti inappropriati e, addirittura, palpeggiamenti: otto donne hanno accusato l’attore Morgan Freeman di molestie sui set di Insospettabili sospetti (2017) e Now You See Me (2013) e in altri contesti professionali. Lo hanno confermato parlando con la CNN. Altre otto persone hanno confermato di avere assistito ai comportamenti inappropriati, pur senza averli subiti. Un’assistente di produzione ha raccontato di ...

CNN - Otto donne accusano Morgan Freeman di molestie. 'Chiedo scusa a chi ho offeso' - People - Spettacoli : Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Stati Uniti. otto donne infatti accusano il premio Oscar Morgan Freeman , 80 anni, una delle personalità più influenti della comunità ...

Molestie sessuali - anche il premio Oscar Morgan Freeman accusato da Otto donne : L’attore Morgan Freeman è stato accusato di Molestie sessuali da otto donne. Lo riporta la Cnn spiegando che l’80enne avrebbe avuto comportamenti inappropriati sul set, molestando diverse donne che lavoravano alle produzioni. La Cnn ha parlato con sedici persone, otto delle quali hanno dichiarato di avere assistito a comportamenti inappropriati da parte dell’attore: dalle pacche sul fondoschiena alle carezze e ancora, tentativi di alzare la ...

CNN - Otto donne accusano il premio Oscar Morgan Freeman di molestie - People - Spettacoli : Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Stati Uniti. otto donne infatti accusano il premio Oscar Morgan Freeman, 80 anni, una delle personalità più influenti della comunità ...

Morgan Freeman - Otto donne lo accusano di molestie sessuali : Non accenna a placarsi lo scandalo molestie negli Usa. otto donne ora accusano il premio Oscar Morgan Freeman - da tempo una delle personalità più influenti della comunità afroamericana -, di molestie ...

Morgan Freeman accusato di molestie da Otto donne : Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Usa. otto donne infatti accusano il premio Oscar Morgan Freeman, una delle personalità più influenti della comunità afroamericana, di molestie sessuali. Lo riporta la Cnn ...

Otto donne hanno accusato Morgan Freeman di molestie sessuali : hanno raccontato a CNN di casi di palpeggiamenti, commenti non graditi e comportamenti inappropriati, confermati da altri testimoni The post Otto donne hanno accusato Morgan Freeman di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Otto donne hanno accusato l’attore Morgan Freeman di molestie sessuali : hanno raccontato di casi di palpeggiamenti, commenti non graditi e comportamenti inappropriati: altri testimoni hanno confermato le storie The post Otto donne hanno accusato l’attore Morgan Freeman di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Perché la Casa internazionale delle donne di Roma è sOtto attacco : A Roma l’amministrazione guidata dalla prima sindaca donna della città minaccia di chiudere uno dei luoghi storici del movimento femminista italiano. Leggi

[DIRETTA] Uomini e Donne : Sossio e Ursula sOtto accusa Video : Oggi, lunedì 21 maggio, va in onda la seconda parte del Trono Over di Uomini e Donne. [Video]La scorsa settimana, la puntata si è conclusa con una accesa discussione in studio tra Sossio, Ursula, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Gli opinionisti accusano la coppia di essere d'accordo e di essere una coppia fuori dalle telecamere. Per questo chiedono di poter vedere i messaggi scambiati tra i due. Sossio e Ursula rifiutano. Uomini e Donne, trono ...

[DIRETTA] Uomini e Donne : Sossio e Ursula sOtto accusa : Oggi, lunedì 21 maggio, va in onda la seconda parte del Trono Over di Uomini e Donne. La scorsa settimana, la puntata si è conclusa con una accesa discussione in studio tra Sossio, Ursula, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Gli opinionisti accusano la coppia di essere d'accordo e di essere una coppia fuori dalle telecamere. Per questo chiedono di poter vedere i messaggi scambiati tra i due. Sossio e Ursula rifiutano. Uomini e Donne, trono over: ...

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari piange a dirOtto per il rifiuto di Nilufar (video) : Nilufar Addati ha fatto la sua scelta: è Giordano Mazzocchi. La notizia non è stata presa positivamente da Nicolò Ferrari, il bel corteggiatore milanese (già visto in Riccanza) molto preso dalla tronista di origini iraniana. "Grazie a te ho imparato a lasciarmi andare e ho fatto un sacco di cose che altrimenti non avrei fatto. Il primo bacio l'ho dato a te. Hai saputo prendermi, sono stata me stessa con te. La razionalità mi ha portato ...