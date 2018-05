Omosessualità | eterosessualità e sacerdozio | anche Francesco ha paura

huffingtonpost

(Di giovedì 24 maggio 2018) Papanella recente riunione a porte chiuse della Conferenza Episcopale Italiana ha riacceso la discussione sull'"eccessiva presenza di preti e di seminaristi gay". Il tema fu affrontato con crudezza e spirito repressivo dalle norme varate qualche anno fa da Benedetto XVI, che intimavano vere e proprie inchieste a tappeto nei sempre più vuoti istituti di formazione della classe sacerdotale.In quelle regole si esplicitava il giudizio per cui "essere omosessuale è intrinsecamente ostativo per diventare preti". Dalla pratica sessuale, ancora ritenuta dal Catechismo "intrinsecamente disordinata", si dichiarava con certezza come fosse la condizione stessa di omosessuale incompatibile con la consacrazione. Si sa che tra il dire e il fare... Per tanti secoli esser preti o monaci consentiva a schiere di omosessuali di rinchiudersi dentro le mura rassicuranti di una chiesa ...