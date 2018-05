Oltre meta' degli italiani andanno in vacanza

Oltre la metà degli italiani in vacanza : ... emerge dalla 18/a edizione del Barometro Vacanze Ipsos - Europ Assistance, l'indagine che analizza le intenzioni di viaggio di cittadini europei e di altri paesi del mondo per la prossima estate. Il ...

L’esibizione di Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision 2018 - un inno universale Oltre i confini tra nazioni (video) : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision 2018 incantano Altice Arena di Lisbona, durante la finale del Festival europeo della Canzone. La coppia di cantautori è salita finalmente sul palco di Lisbona per interpretare Non mi avete fatto niente davanti al pubblico europeo. L'esibizione di Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision 2018 ha spiccato per eleganza e compostezza, oltre che per il messaggio di forte impatto sociale contenuto nella ...

Infanzia - Save the Children : Italia paese vietato ai minori - Oltre la metà non legge un libro - quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport : Un paese vietato ai minori, dove quasi 1 milione e trecentomila bambini e ragazzi[1] – il 12,5% del totale, più di 1 su 10 – vivono in povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport. Ma, soprattutto, un paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, artistiche e ...

Militari russi : contraerea siriana ha abbattuto Oltre la metà dei missili israeliani - : Sono stati bombardati i punti di dislocazione dei Militari iraniani, così come le postazioni della contraerea siriana nei pressi di Damasco e nel sud del Paese, hanno osservato nel dicastero militare ...

Istat - 1 - 1 milioni di famiglie senza lavoro : Oltre la metà al Sud - : I nuclei in cui tutti i componenti sono in cerca di occupazione sono il 4%. Erano 535mila nel 2008. Gli italiani in condizione di povertà assoluta sono 5 milioni. Rallenta la crescita economica: ...

