Oltre il premier non eletto | cosa pensa Conte di economia | vaccini | lotta

(Di giovedì 24 maggio 2018) Per sette anni hanno ripetuto la cantilena del "non", hanno avuto il coraggio di dirlo anche quando a Palazzo Chigi è arrivato Matteo Renzi, che ha ricevuto milioni di voti alle primarie del Pd in ben tre votazioni vere ed era il leader del primo partito in parlamento, sostenuto da milioni diri e arrivato al record del 40% alle Europee del 2014.Anni e anni di falsa propaganda, spazzata via in queste ore dall'ennesima giravolta che ha fatto a pezzi la buona fede degli italiani: dopo una campagnarale al grido di "Salvini" e "Di Maio", hanno catapultato sulla poltrona di presidente del Consiglio uno sconosciuto signore che non soltanto non è mai statoo votato da nessuno, ma di cui addirittura nessun italiano sa neppurepensi.Unmai passato da alcun vaglio democratico, mai intervistato, mai sottoposto a un ...