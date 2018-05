Nuoto L’addio a Emanuele Chiosi | “motore” di Corsia 4

oasport

(Di giovedì 24 maggio 2018) Ci eravamo lasciati con un abbraccio, come sempre, ultimamente. “Io qui non ci vengo più a lavorare!” Una di quelle frasi a cui non dai peso, perché tanto al prossimo campionato italiano (come Europeo o Mondiale) lo sai che ci si ritrova tutti lì a combattere per dare ai lettori il servizio migliore. E invece, purtroppo, il suo peso l’aveva quella frase. Era giustamente arrabbiato,, scomparso in modo per tutti noi inspiegabile ieri a Firenze a 39 anni, perché non c’era posto per la tua telecamera in quella che tutti noi consideriamo erroneamente “tribuna stampa” ai Campionati Italiani di Riccione per l’invasione bonaria di nuotatori in erba a caccia di autografi e parenti e amici di chi è in gara. Vai a pensare che quella è stata l’ultima frase che hai sentito pronunciare da un collega competente, con cui hai trascorso ore e ore guardando gare e aspettando atleti, ...