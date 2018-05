Ntt Data | previste 1000 assunzioni a Roma e Milano 2

meteoweb.eu

: Oltre 1000 nuove assunzioni in NTTDATA_IT entro il 2019. I settori interessati? Dallo sviluppo software alle ultime… - devid_v : Oltre 1000 nuove assunzioni in NTTDATA_IT entro il 2019. I settori interessati? Dallo sviluppo software alle ultime… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) (AdnKronos) – Nttnegli ultimi anni ha investito per assumere nuove risorse in tutte le sedi del Gruppo in Italia, in particolare a Cosenza e Napoli, con l’obiettivo di raggiungere standard qualitativi molto elevati. Il polo di Cosenza è diventato nel corso degli anni simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, attestandosi come la sede che ha proposto negli anni il maggior numero di idee innovative all’interno del Gruppo.NttItalia impiega in azienda circa il 30% di presenza femminile, e ‘ a testimonianza di come la diversità sia un valore per l’azienda – Il 50% dellee il 50% delle promozioni a manager deve essere per le donne. L'articolo Ntt(2) Meteo Web.