Ntt Data | 1000 assunzioni a Roma e Milano

Ntt Data : previste 1000 assunzioni a Roma e Milano : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Ntt Data, multinazionale giapponese del settore dell’Information Technology, annuncia l’ingresso di 1000 dipendenti in Italia entro il 2019, in particolare a Roma e Milano, per fare fronte all’aumento della richiesta di progettazione e servizi e a garantire un elevato livello di eccellenza tecnologica e competenze di altissimo livello. Oggi il gruppo impiega nel mondo oltre 110.000 persone, ...

