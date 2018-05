Nord Corea | “Smantellato sito nucleare” Media | “Ma Kim sta solo nascondendo il suo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 maggio 2018) Mentre la chiusura delnucleare di Punggye-ri si è svolta in pompa magna come da programma, il governono si starebbe adoperando per mettere al riparo le proprie armi nucleari. E’ quanto sembra suggerire la recente decisione di nominare la provincia di Chagang “zona rivoluzionaria speciale del Songun”, il principio noto in inglese come “military first“. Secondo fonti del Daily NK – giornale online con base indel Sud finanziato tra gli altri dall’Ong collegata al Congresso americano National Endowment for Democracy – la designazione di Chagang come zona militare strategica è stata discussa lo scorso mese dai membri del ministero della Sicurezza dello Stato. In quell’occasione si è convenuto che “rendere la provincia di Chagang un punto d’appoggio strategico per l’esercito di fronte a una guerra moderna fa parte dell’eredità ...