“Non scuotete mai i bambini piccoli” | può essere fatale

(Di giovedì 24 maggio 2018) Scuotere ipiccoli può rivelarsie causare danni irreparabili, che vanno dai disturbi del comportamento sino alla morte. A lanciare l’allarme è la Fondazione Terre des Hommes, che mette in guardia le famiglie riguardo i pericoli della Shaken Baby Syndrome. Si tratta di una reazione istintiva messa in atto da genitori esasperati dal pianto del bambino e incapaci di calmarlo. Spesso è frutto della disperazione, ma anche dell’ignoranza e della stanchezza, causata soprattutto dalla mancanza di supporto nei confronti di genitori single. Pochi infatti sanno che scuotere il bambino nei primi mesi di vita può rappresentare un grave pericolo. Sino ai 6 mesi d’età infatti il neonato non ha ancora sviluppato completamente i muscoli cervicali del collo, questi sono ancora molto deboli e non sostengono la testa. Quando il piccolo viene scosso dunque il cervello si ...