Non funziona il blocco contatti in WhatsApp | tutti possono inviare messaggi | prima

TIM Non funziona oggi 23 Maggio 2018 : #TIMDOWN in tutta Italia : Ancora problemi per TIM oggi 23 Maggio 2018: Segui i problemi con l’hashtag #TIMDOWN. Non prende Internet 4G LTE e non è possibile collegarsi alla rete. Telefonata a singhiozzo Ancora problemi diffusi delle reti TIM sopratutto nel Nord Italia TIM è down e non funziona ancora sopratutto nel Nord Italia ma disservizi a macchia di leopardo […]

Ripetuti problemi Instagram anche oggi 21 maggio : cosa Non funziona : Non è la prima volta che capita: problemi Instagram si ripetono anche in questo lunedì 21 maggio. il popolare social network con al centro le immagini e foto non funziona a dovere in questi minuti. Ma qual è il disservizio reale per gli italiani con proprio profilo personale sulla piattaforma? Come ci segnala il servizio Downdetector, al momento di questa pubblicazione sono già centinaia le segnalazioni di utenti che non riescono ad ...

Tanti problemi Tiscali il 21 maggio : Non funziona connessione internet e cambio password : Si registrano gravi problemi Tiscali oggi 21 maggio. Non funziona la connessione internet garantita dal servizio e molti clienti non hanno la possibilità di navigare nel web in alcun modo in queste ore. Quale tipologia di errore viene visualizzata e perché è richiesto il cambio password ai clienti? Le prime segnalazioni di problemi Tiscali quest'oggi sono state registrate ad inizio mattinata, in particolare in un'area geografica che ...

Inseminare le nuvole per far piovere Non funziona. Peggio : Non serve : Sarà il più grande progetto del mondo. Shi Guangde / XINHUA nuvole sulle montagne di Huangshan vicino la città di Huangshan Anche se qualcuno mi ha definito l'uomo delle nuvole, non sono esperto di ...

Immigrazione - l’accordo Ue-Turchia Non funziona più. Aumentano gli arrivi via mare e terra : «La situazione rimane fragile». Il commissario europeo per l’Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, non si nasconde e non lo nasconde. In questi anni dei progressi sono stati compiuti, ma non abbastanza per poter dire di aver trovato la quadra alla non semplice gestione del fenomeno migratorio. I numeri, gli ultimi forniti dalla Commissione Ue nel ra...

La flat tax è una proposta semplicistica che Non funziona : Dal Kansas alla Russia, con l'imposta ad aliquota fissa arrivano anche tagli ai servizi pubblici e meno diritti sociali. E in Italia la flat tax proposta dalla destra non porterebbe nemmeno a una riduzione delle imposte: tre quarti dei contribuenti subiscono già una pressione fiscale minore del 15% del reddito.Continua a leggere

Di Maio - Salvini e le conseguenze di una campagna elettorale che Non funziona così nella realtà : Eccolo lo stallo: a forza di spingere sull'acceleratore per ottenere un po' di indignazione M5S e Lega hanno finito per raccontare come minimo potabile un governo che non trova declinazione in politica. Giocando a raccontare ogni mediazione come un asservimento entrambi sono finiti in un cul de sac.Continua a leggere

YouTube - come funziona il "Take a break" - per Non esagerare - : Per gli internauti che perdono la cognizione del tempo scaricando video per ore, arriva la funzione di You Tube, "Take a break" che propone una pausa. L'avviso deve essere impostato e si può scegliere ...

F1 Spagna - Wolff : «Ha funzionato tutto a dovere - ma Non bisogna dormire sugli allori» : BARCELLONA - Alla Mercedes non si erano depressi nel momento di difficoltà e non si esaltano ora nel momento della rinascita. Il team principal Toto Wolff alla stampa internazionale ammette: ' Abbiamo ...

Sì alla flat tax - bocciato il reddito di cittadinanza : "In Finlandia Non ha funzionato" : La flat tax si può fare. A patto mettere in discussione il complesso sistema di detrazioni fiscali in vigore oggi. No invece al reddito di cittadinanza, che di recente

Instagram Down : l'app di foto Non funziona - cosa sta succedendo? Video : Dalle 14:30 di oggi il social Instagram sta subendo un esteso disservizio che impedisce agli utenti di accedere ed aggiornare il feed. A quanto pare, l'app di immagini sta diventando così famosa a tal punto che il mal funzionamento ha scatenato, da subito, profonde proteste nel mondo dei social media. L'hashtag ''InstagramDown'' pare sia primo nelle tendenze mondiali di Twitter e molte testate giornalistiche si stanno occupando di aggiornare gli ...

Problemi per Instagram : Non funziona - vola l’hashtag #instagramdown : Numerosi utenti stanno segnalando che il popolare social network Instagram risulta attualmente “down“, sia dall’applicazione che sul sito: segnalati Problemi per login e aggiornamento del feed feed, sul proprio profilo che nelle sezioni dove sono mostrate le foto degli altri utenti. Secondo gli utenti, quando si prova ad effettuare l’accesso compare la scritta “Impossibile aggiornare il feed“. Le segnalazioni sono ...

Instagram Non funziona il 10 maggio. Cosa sta succedendo : Sul sito downdetector.com che raccoglie le segnalazione degli utenti quando un servizio o una piattaforma non funziona, sono arrivati messaggi da ogni parte del mondo: Indonesia, Cile, Stati Uniti, ...

Instagram Non sta funzionando a molti utenti : molti utenti stanno segnalando che Instagram risulta attualmente “down” (cioè ha dei problemi e non è raggiungibile), sia dall’applicazione che dal sito. I problemi riguardano sia il login che il “feed”, la sezione di Instagram che mostra le foto degli altri utenti. Secondo le The post Instagram non sta funzionando a molti utenti appeared first on Il Post.