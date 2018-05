Non è il governo che speravamo Ma ora agiamo anziché mangiare pop corn

Salvini : governo di sorrisi - Non blocco : 13.45 "Non può essere un governo dei blocchi, deve essere un governo del sorriso". Lo ha detto Salvini in diretta Facebook. "Chiaro ed evidente che la Lega è diversa dai M5S. Il mio obiettivo è fare con una forza politica diversa dalla nostra quello che non siamo riusciti a fare finora" in passato col centrodestra. "Penso che l'esperienza di governo della Lega potrà essere garanzia per milioni che non hanno votato Lega né M5S", ha aggiunto ...

Berlusconi : governo Non avrà sostegno FI : 13.20 Questo governo "non potrà vedere il sostegno di Forza Italia, sia per la partecipazione di una forza politica con noi del tutto incompatibile come il M5S sia per i programmi già annunciati,gravemente insufficienti a dare una risposta ai bisogni degli italiani". Così il leader di FI, Berlusconi, in una nota. Il 'contratto' di governo tra M5S e Lega "è per metà un ingenuo libro dei sogni e per metà contiene scelte preoccupanti per l'Italia ...

Governo : Fornero su Conte - ma Non avevano detto basta prof? : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – ‘Si è detto molto ‘sarà un Governo politico, basta con i professori, professori senza cuore!’ Evidentemente i grillini hanno trovato professori con il cuore. Credo che alla Lega la questione del cuore interessi molto meno. Io non conosco il professor Conte, gli auguro di lavorare bene per gli italiani”. Così Elsa Fornero, ex ministro del Governo Monti, ad Agorà su Rai 3.‘Non so ...

Governo - Conte incontra i partiti. Berlusconi : Non avrà il sostegno di Forza Italia : Prima giornata di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Gli incontri alla Camera andranno avanti fino a stasera alle 19, quando la delegazione del M5S...

Il centrodestra Non esiste più : altro che "astensione benevola" - Berlusconi spara a zero sul governo : Non ci sarà nessuna "astensione benevola", come auspicato nel momento più delicato del crisi dal governatore della Liguria Giovanni Toti. Dopo giorni di tribolazioni, il Cavaliere ha preso la sua...

Governo - Renzi : 'Ora loro diventano la casta - Non hanno più scuse' : "Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. E' finito il tempo delle ...

Silvio Berlusconi : "Il governo Conte Non avrà il sostegno di Forza Italia" : Forza Italia ha avuto un atteggiamento "responsabile", che è stato "determinante" per la formazione del nuovo governo, ma non darà la fiducia all'esecutivo. Ad annunciarlo, in una nota, è il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi."L'atteggiamento responsabile di Forza Italia, che ha rinunciato a porre veti o pregiudiziali, è stato determinante nel consentire al Capo dello Stato di assegnare l'incarico di ...

"Da oggi la Casta sono loro". Matteo Renzi sul Governo Conte : "Non hanno più alibi - governino" : "Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la Casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi". È quanto scrive Matteo Renzi sulla enews, all'indomani dell'incarico affidato da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte."Dopo 80 giorni, ...

Riforma pensioni Governo Conte/ Per Cottarelli separare previdenza e assistenza Non aiuta (ultime notizie) : Riforma pensioni Governo Conte. Le valutazioni di Cottarelli su seperazione tra assistenza e previdenza. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Lega e Movimento 5 Stelle, nel loro contratto di Governo, in tema di Riforma delle pensioni hanno previsto la separazione tra previdenza e assistenza, chiesta in diverse occasioni anche dai sindacati. Vedremo se diventerà realtà insieme al Governo Conte.

Pensioni : Boeri - per quota 100 le cifre del contratto del governo Non bastano : Per il presidente dell'Inps l'operazione avrebbe un costo immediato di 15 miliardi all'anno per salire poi a regime a 20 miliardi. Nel contratto si parla invece di 5 miliardi di costi -

Di Battista : "Il Colle Non tema governo del cambiamento" - esplode la polemica : Ebbene, finalmente, una maggioranza si è formata" per "un governo capace di ristabilire un principio sacrosanto in democrazia: il primato della politica sulla finanza. Mi rendo conto che ristabilire ...