Noemi a Vuoi Scommettere? prima del concerto a Roma con Paola Turci e Fiorella Mannoia

optimaitalia

: .@NoemiOfficial a Vuoi Scommettere? prima del concerto a Roma con Paola Turci e Fiorella Mannoia tra gli ospiti… - OptiMagazine : .@NoemiOfficial a Vuoi Scommettere? prima del concerto a Roma con Paola Turci e Fiorella Mannoia tra gli ospiti… - MusicStarStaff : Secondo appuntamento con 'Vuoi scommettere?' Tra gli ospiti Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi ...… - TuttOSuLinuX : Spettacoli: Vuoi scommettere?/ Diretta e anticipazioni: Claudio Amendola, Ilary Blasi... #Vuoi #scommettere… -

(Di giovedì 24 maggio 2018)delal quale sono già state invitate. Sarà quindi un carico di donne ad arricchire il live che l'artista terrà all'Auditorium Parco della Musica il 30 maggio prossimo nell'ambito del tour di supporto a La Luna, ultimo disco inediti rilasciato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2018.L'artista sarà anche ospite alla seconda puntata di? con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. La sua presenza sarà di supporto a uno dei concorrenti in studio. L'obiettivo è quello di vincere la scommessa proposta. Il mancato superamento della prova prevede una penitenza da superare, scelta tra alcune prove decisamente esilaranti. Il nuovo corso diè iniziato nell'Autunno scorso, quando ha rilasciato il singolo Autunno scritto per lei da Tommaso Paradiso. Al brano è seguito un ...