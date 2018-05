Nina Moric Lascerò dietro di me tutte quelle persone che non hanno saputo

Luigi Favoloso - quando con Nina Moric scatenò una rissa con Francesco Monte e la famiglia di Belen : Sta girando in queste ore sul web un video in cui Luigi Favoloso filmato da Nina Moric fa uno scherzo alla famiglia di Belen Rodriguez . La showgirl aveva perso il suo cane e chiesto l'aiuto di ...

Nina Moric - dopo il GF i fan su Instagram sono con lei : La rivincita di Nina Moric passa anche attraverso i social e, dopo la sua apparizione al GF15, su Instagram i fan si schierano dalla sua parte. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 15, Nina Moric ci ha regalato una grande prova di carattere, dimostrando di non avere paura degli haters e di essere ancora la splendida donna che stregò il mondo intero nel 1999 ballando con Ricky Martin nel video di Livin’ la vida loca. Da ...

Nina MORIC/ Tutti parlano di lei - perché la modella non sta bene? Anche Striscia la nomina : NINA MORIC dopo il Grande Fratello 2018: “La dignità… Dio santo!”, il post di Selvaggia Lucarelli contro la modella croata e Barbara d'Urso, ecco per quale motivo. L’abbiamo conosciuta per la sua incredibile bellezza, ma la settimana scorsa si è fatta vedere in una veste visibilmente provata, e perciò i leoni del web non hanno aspettato un secondo per attaccarla. Il tutto non curanti che dietro a un’eccessiva magrezza o a uno sguardo ...

Grande Fratello 15 - Simona Izzo contro Luigi Favoloso : "Leader negativo. Nulla senza Nina Moric" : Simona Izzo, in una lunga intervista al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, ha analizzato a fondo il comportamento di uno dei più controversi concorrenti di questa edizione, Luigi Favoloso, squalificato per una t shirt offensiva nei confronti di Selvaggia Lucarelli. L'opinionista del reality di Canale 5 ritiene che il fidanzato di Nina Moric sia un leader negativo che soffre di ansia da prestazione:prosegui la letturaGrande Fratello ...

“Non sono rifatta”. Al Grande Fratello Nina Moric si difende. Ma poi Striscia la Notizia… Demolita così : Appena iniziata l’ultima diretta del Grande Fratello 15, Barbara D’Urso ha accolto in studio Nina Moric. Entrambe con un look a dir poco ‘abbagliante’, la conduttrice e la ex modella croata si sono sedute una di fronte all’altra per tornare ancora sull’argomento ‘Luigi Favoloso’ e commentare quanto accaduto in settimana, tra titoloni e accuse forti. Ma prima ancora che Nina aprisse bocca, ...

Nina Moric e Luigi Favoloso di nuovo insieme?/ Dall'occhiolino al look - Mattino 5 : "Qualcosa sta cambiando" : Nina Moric e Luigi Favoloso continuano la loro lotta? Si sono rivisti ma non sono tornati insieme ma sembra che qualcosa stia cambiando tra loro, che cosa?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:13:00 GMT)

Nina Moric/ Dopo il Grande Fratello 2018 : “Difendevi Pastorizia - la dignità…” - il post di Selvaggia Lucarelli : Nina Moric Dopo il Grande Fratello 2018: “La dignità… Dio santo!”, il post di Selvaggia Lucarelli contro la modella croata e Barbara d'Urso, ecco per quale motivo.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:05:00 GMT)

GF 15 - Simona Izzo contro Luigi Favoloso : “Senza Nina Moric non sarebbe nulla” : Simona Izzo contro Luigi Favoloso: l’opinionista del Grande Fratello 15 dice la sua sul fidanzato di Nina Moric Che Simona Izzo non nutrisse particolare simpatie nei confronti di Luigi Favoloso lo si era capito dai suoi ultimi interventi sui social e in trasmissione. Dopo l’uscita del concorrente dal Grande Fratello l’opinionista inoltre, in un’intervista pubblicata […] L'articolo GF 15, Simona Izzo contro Luigi ...

GF15 : l’affondo via social di Selvaggia Lucarelli a Nina Moric : Selvaggia Lucarelli è tornata ha criticare via Facebook la modella croata Nina Moric. Durante la puntata del Grande Fratello trasmessa martedì 22 maggio, l’ex moglie di Fabrizio Corona è tornata in studio per difendersi dalle critiche ricevute attraverso il web a causa del suo aspetto fisico. Inoltre, ha anche avuto un litigio con l'opinionista Cristiano Malgioglio. L’ex compagna di Luigi Favoloso si è lamentata di essere stata presa di mira ...

Nina Moric infuriata al Grande Fratello 2018/ "Attaccata da madri e donne" : la reazione del web dopo lo sfogo : Nina Moric attacca gli haters nello studio del Grande Fratello 2018: Vladimir Luxuria rivendica il diritto di commentare, senza offendere, le scelte d'immagine dei vip.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:53:00 GMT)

Grande Fratello - Mariana Falace rivela : 'Cosa mi ha detto Nina Moric nell'orecchio'. Occhio... : Nella puntata di martedì sera del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , in molti hanno notato come, ad un certo punto, Nina Moric si sia avvicinata a Mariana Falace, la abbia abbracciata e le abbia ...

Nina Moric contro Cristiano Malgiglio non mi deve aiutare nessuno : Nina Moric durante la diretta del Grande Fratello si è sfogata contro gli attacchi di bullismo subiti la scorsa puntata, Barbara D’Urso torna a parlare con lei di Luigi Favoloso e del misterioso bacio dato a Mariana.Entrambi gli ex gieffini continuano a negare il fatto, ma la Moric sembra non essere interessata, anzi quasi giustifica l’ex fidanzato: “Non ho mai visto il Grande Fratello ma credo sia una realtà diversa, ...