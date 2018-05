Nigeria | donne in fuga da Boko Haram abusate dai soccorritori

Giorgia Meloni sul Nigeriano che aggredisce donne a Roma : 'Ecco la mia soluzione' : Orrore a Roma: un nigeriano ha aggredito due donne in strada a Roma, in viale Manzoni. Un'aggressione immotivata di un senza fissa dimora, per la quale è stato subito arrestato. Durissimo il commento ...

Roma - assale 2 donne : arrestato Nigeriano : 14.09 Stavano passeggiando a Roma in via Galilei quando sono state aggredite,prima verbalmente e poi fisicamente da un nigeriano di 25 anni senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Le urla delle donne hanno allertato i Carabinieri di piazza Dante che sono immediatamente corsi in loro aiuto. Il 25enne ha colpito i carabinieri con pugni e calci,ma è stato arrestato con le accuse di resistenza,violenza e lesioni a pubblico ufficiale. ...

Il rito storico che ha liberato le donne Nigeriane dai riti voodoo : Un re ha revocato le maledizioni che vincolano le ragazze ridotte alla schiavitù sessuale, e ci sono già state conseguenze (anche in Italia) The post Il rito storico che ha liberato le donne nigeriane dai riti voodoo appeared first on Il Post.

Nigeria - liberati 149 donne e bambini rapiti da Boko Haram - : Nell'operazione dell'esercito tre terroristi sono stati uccisi e altri cinque arrestati. Il gruppo perde postazioni, ma i rapimenti nel Nord Est del Paese continuano

Liberate dalla “magia nera” e dalla superstizione - ora le donne Nigeriane sono libere di scegliere : Appena ha saputo della notizia, Ire ha chiamato subito sua mamma. Al telefono hanno urlato, per la gioia, e poi la donna dall’altra parte della cornetta, distante 5mila km, le ha promesso che avrebbe organizzato una festa. Hanno festeggiato tutti, in Nigeria. Il 9 marzo scorso, l’Oba di Benin city, re sacerdote dello stato di Edo, ha dato una speranza alle migliaia e migliaia di giovani vittime di uno dei più sporchi traffici del nostro ...

Induceva donne a prostituzione - arrestato Nigeriano : Personale della Polizia di Stato, ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere a carico di AGBAI Frank, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, per i reati di induzione e ...