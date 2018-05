Nfl | stop ai giocatori in ginocchio durante l' inno Società multate | la vittoria di Trump

Natuzzi annuncia mille licenziamenti : ‘Stop investimenti - troppi contenziosi’. Sindacati : ‘Ci ripensi o nuovo coNflitto’ : Se i giudici annullano i licenziamenti, Natuzzi annuncia che quasi mille lavoratori avranno presto il benservito. Ma i Sindacati non ci stanno: “L’azienda ci ripensi o sarà conflitto”. Questo il clima con cui ci si avvicina all’assemblea dei lavoratori della Natuzzi spa organizzata per sabato 5 maggio a Palazzo Marchesale, in piazza Garibaldi, a Santeramo del Colle (Bari) per respingere i quasi mille esuberi “e la conseguente apertura delle ...