' Nella nostra banca aumentati i finanziamenti alle imprese del 2 | 5%'

Governo - Castelli : “I tempi per punti contratto? Nella nostra mente. Coperture? Non le abbiamo indicate ma ci sono” : Intervista a tutto campo sul programma di Governo M5S-Lega con Laura Castelli, deputata pentastellata e unica donna presente al tavolo tecnico che ha redatto il “contratto per il programma del cambiamento”. “Le coperture finanziarie non sono state pubblicate? Se lo avessimo fatto avremmo impiegato sei mesi per chiudere il documento. In realtà le coperture ci sono”. Contrariamente a quanto più volte annunciato, mancano ...

Il cast di Solo : A Star Wars Story : «La nostra prima volta Nella galassia lontana» : Spettacolari fuochi d’artificio sul mare (accompagnati dalle musiche inconfondibili della saga), gente in coda per una foto con il cartonato di Han Solo all’interno del Millennium Falcon, una Chewbecca gigante, balli e champagne: si è conclusa così, con una festa fino a tarda notte sulla spiaggia, la lunga giornata di Star Wars al 71esimo Festival di Cannes. Sfoglia gallery Il cast di Solo: A Star ...

PAPA A NOMADELFIA/ La felicità non sta in un modello di vita - ma Nella nostra umanità : Il PAPA si è recato pellegrino a confermare la fede delle comunità di NOMADELFIA e Loppiano. La forza della fraternità? Sta nella profezia, non nei risultati. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 06:08:00 GMT)Custodire lo spessore del presente, di G. FrangiIL CASO/ Maternità in Italia, i nemici e gli amici delle "madri equilibriste", di F. Belletti

Sicilia : Musumeci - nostra finanziaria sNella ma forse è stato un errore : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - "E' una finanziaria nata e concepita nella consapevolezza di una Regione fortemente indebitata, con un contenzioso aperto col governo nazionale e con un contributo che dobbiamo alla finanza nazionale di oltre 1miliardo di euro. Eppure abbiamo voluto assecondare la rich

Sicilia : Musumeci - nostra finanziaria sNella ma forse è stato un errore : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) – “E’ una finanziaria nata e concepita nella consapevolezza di una Regione fortemente indebitata, con un contenzioso aperto col governo nazionale e con un contributo che dobbiamo alla finanza nazionale di oltre 1miliardo di euro. Eppure abbiamo voluto assecondare la richiesta dell’opposizione di presentare una finanziaria snella ma forse abbiamo commesso un errore. Erano 35 articoli e dopo lo ...

“Cari italiani - sto arrivando”. Elettra Lamborghini - ecco la bomba che i fan aspettavano. L’ereditiera più seguita (e discussa) del momento svela il suo futuro. E sì - di mezzo c’è proprio un ruolo Nella nostra tv. Dove la vedremo : Doveva essere una delle protagoniste indiscusse di questa edizione 2018 del Grande Fratello, quella che ha segnato tra l’altro il ritorno alla conduzione di Barbara D’Urso e che si sta caratterizzando fin dalle prime puntate per la grande tenacia dei suoi concorrenti, decisi sin dai primi giorni di permanenza nella casa a tirar fuori le unghie senza paura di esagerare i toni e lasciarsi andare a feroci liti sotto gli occhi ...

Mercoledì Angelo Panebianco all'Insubria per parlare di mutamenti e conflitti Nella nostra epoca : Insieme al professor Panebianco, docente di Scienza Politica dell'Università degli Studi di Bologna, intervengono : Paolo Bellini , professore di Filosofia Politica, Università degli Studi dell'...

Sport e spettacolo Nella nostra città. La storia gloriosa illumina il nuovo che avanza - Roma doveva essere in questo cerchio magico : Una sfida avvincente che è già sinonimo di successo. Perché nasconde un modo originale di leggere il mondo della velocità, coniugando la tecnologia allo spettacolo e...

Chiellini : “orgoglioso della Juve - nostra partita rimarrà Nella storia” : “Sono orgoglioso di far parte di questa squadra immensa, abbiamo fatto una partita che rimarrà nella storia del calcio e non so quanti poi riusciranno a vincere in questo modo a Madrid”. Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini torna con queste parole sull’eliminazione ai quarti di finale di Champions contro il Real Madrid per un contestato rigore concesso dall’arbitro nell’ultimo minuto di ...

Chiellini : "La nostra partita rimarrà Nella storia" : 'Sono orgoglioso di fare parte di questa squadra immensa, abbiamo fatto una partita che rimarrà nella storia del calcio e non so quanti riusciranno a vincere in questo modo a Madrid'. Così Giorgio ...

Chiellini - nostra partita Nella storia : ANSA, - TORINO, 12 APR - "Sono orgoglioso di fare parte di questa squadra immensa, abbiamo fatto una partita che rimarrà nella storia del calcio e non so quanti riusciranno a vincere in questo modo a ...

Chiellini - nostra partita Nella storia : ANSA, - TORINO, 12 APR - "Sono orgoglioso di fare parte di questa squadra immensa, abbiamo fatto una partita che rimarrà nella storia del calcio e non so quanti riusciranno a vincere in questo modo a ...

Little Big Italy - Francesco PaNella su Nove va alla scoperta del cibo italiano all’estero. “La nostra cucina ha un appeal irripetibile. E a Siviglia ho scoperto una carbonara da paura” : “Buongiorno Italia gli spaghetti al dente”, cantava Toto Cutugno. Altro che storie: più che il Tricolore o l’inno di Mameli poté il bucatino. E gli italiani all’estero su un piatto di linguine al pesto o su una pizza margherita fatta coi piedi possono piangerci più dell’esclusione degli Azzurri dai mondiali. Il vero conoscitore di questa patologia d’oltreconfine non poteva che essere Francesco Panella, ristoratore ed erede dello storico locale ...

Fiorentina - Simeone : 'Dolore Astori trasformato Nella nostra forza' : Giovanni Simeone , attaccante della Fiorentina , ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai viola contro l' Udinese , nella quale l'argentino ha siglato il secondo gol dei toscani. SULLA PARTITA - 'L'Europa è sempre stato un obiettivo, il nostro ...