Nel B&B abusivo | a Catania | la paga era meno di tre euro l' ora

BARI - TURISTA AMERICANA “MORTA PER CAUSE NATURALI”/ Giallo Nel B&b : “nessun elemento fa pensare al delitto” : BARI, TURISTA AMERICANA trovata morta: ecchimosi sul collo. Rinvenuta in struttura extralberghiera una donna in vacanza in Puglia assieme al marito: è Giallo sul suo decesso(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:33:00 GMT)