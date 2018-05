NBA | LeBron James | che memoria! E poi ammette | ' Sono stanco'

NBA 2018 : Boston vince gara-5 ed è ad un passo dalle Finals. Cleveland e LeBron James spalle al muro : Boston è ad una sola gara dal ritorno alle NBA Finals, per la prima volta dal 2010. I Celtics hanno battuto i Cleveland Cavaliers di LeBron James per 96-83 in gara-5, portandosi in vantaggio per 3-2 nella serie di finale della Eastern Conference. Il primo match point sarà giocato in trasferta, venerdì notte, ma in caso di sconfitta la squadra di Brad Stevens potrà disputare gara-7 sul parquet del TD Garden, in una serie che fin qui ha seguito ...

Basket - playoff NBA LeBron straripante - fa un nuovo record e stende Boston : CLEVELAND - E' lui il più forte. LeBron James non ci sta e vuole riportare Cleveland nuovamente alle Finals. Il "Prescelto" scrive un'altra pagina di storia Nba e i Cavs battono Boston 111-102 davanti ...

Playoff NBA – Marcus Morris mette in guardia i Cavs : “non saremo quelli di gara 3. Ho difeso malissimo su LeBron e…” : Marcus Morris suona la carica in vista di gara-4 contro i Cavs spronando i suoi Celtics a dare il meglio Dopo due vittorie in altrettante gare al TD Garden di Boston, in gara-3 della Finale della Eastern Conference i Celtics sono andati incontro ad un pesante ko contro i Cavs. In conferenza stampa, Marcus Morris ha fatto mea culpa per la sua difesa su LeBron James, per poi spronare i compagni a tornare sui livelli di gioco e concentrazione delle ...

Playoff NBA – LeBron James elogia i Cavs : “i miei compagni hanno risposto alla chiamata” : Dopo la strepitosa vittoria in gara-3 contro i Celtics, LeBron James ha esaltato il lavoro fatto dai compagni, necessario per la vittoria finale Dopo le due sconfitte nelle prime gare della serie, giocate al TD Garden di Boston, in casa Cavs si é capito che qualcosa non andava. LeBron James ha sottolineato più volte come i Cavs dovessero giocare più come una squadra e che per vincere sarebbe servito l’apporto di tutti. E così é stato. In ...

Playoff NBA – J.R. Smith fa mea culpa e traccia la strada per il futuro : “dobbiamo aiutare LeBron - non può fare tutto da solo” : J.R. Smith ha sottolineato il suo scarso apporto e quello del resto dei compagni a LeBron James, auspicando un miglioramento sotto questo punto di vista in vista di gara-3 contro i Celtics Dopo la schiacciante vittoria nella serie contro i Raptors, i Cleveland Cavaliers erano additati da tutti come i favoriti per la vittoria delle Eastern Conference Finals contro i Celtics privi di Hayward e Irving. E invece le prime due partite della serie ...

Playoff NBA – È ancora Celtics vs LeBron - ma Paul Pierce spiega : “credevo che Boston non avesse chance - ma questa volta…” : La storia si ripete, è ancora Celtics vs LeBron James: secondo Paul Pierce i ragazzi di Brad Stevens hanno buone possibilità di fare l’impresa La Finale della Eastern Conference ha regalato una sfida interessante che ha messo di fronte Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Nonostante le assenze pesanti di Hayward e Irving, i Celtics hanno temporaneamente ribaltato il pronostico vincendo le prime due gare della serie, riuscendo a limitare lo ...

Basket - playoff NBA : LeBron non basta - Boston 2-0 in finale Est : Boston - Adesso per Cleveland sono guai seri. Boston vince anche gara-2 della finale della Eastern Conference e intravede la finale per il titolo con la serie , 2-0, che ora si sposta in Ohio. Al TD ...

Playoff NBA 2018 : LeBron James non basta a Cleveland - Boston porta la serie sul 2-0! : I Boston Celtics confermano il fattore campo. Dopo le prime due partite della serie della finale della Eastern Conferen la squadra del Massachusetts è avanti con il punteggio di 2-0 sui Cleveland Cavaliers, cui non è bastato un super LeBron James per pareggiare i conti: gara-2, che si è disputata questa notte del TD Garden di Boston, è terminata con il punteggio di 107-94 in favore dei padroni di casa. Nel primo quarto la partita sembra mettersi ...

NBA - Boston-Cleveland al via - Marcus Morris : 'Ci penso io a marcare LeBron' : ... , nessuno può pensare di farcela da solo contro di lui: "Non è una questione che puoi risolvere marcando LeBron con questo o quel giocatore: è pur sempre il più forte del mondo. Il mio obiettivo ...