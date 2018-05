NBA All-Defensive Team 2018 – Ecco i migliori quintetti difensivi della stagione

NBA 2018 : Boston vince gara-5 ed è ad un passo dalle Finals. Cleveland e LeBron James spalle al muro : Boston è ad una sola gara dal ritorno alle NBA Finals, per la prima volta dal 2010. I Celtics hanno battuto i Cleveland Cavaliers di LeBron James per 96-83 in gara-5, portandosi in vantaggio per 3-2 nella serie di finale della Eastern Conference. Il primo match point sarà giocato in trasferta, venerdì notte, ma in caso di sconfitta la squadra di Brad Stevens potrà disputare gara-7 sul parquet del TD Garden, in una serie che fin qui ha seguito ...

NBA – Kyle Kuzma sul futuro di Lonzo Ball : “ecco cosa ha deciso di fare in estate” : Kyle Kuzma ha recentemente parlato del futuro di Lonzo Ball in maglia Lakers: il playmaker gialloviola ha voglia di migliorare atleticamente e tecnicamente in vista della prossima stagione La prima stagione ai Lakers di Lonzo Ball è passata fra alti e bassi. Dopo un inizio problematico nella lega, il rookie dei gialloviola si è preso la ‘cabina di regia’ della squadra’, guidando la franchigia losangelina per tutta la stagione. ...

Mercato NBA – Dallas Mavericks in cerca di un lungo : Cousins - Jordan e Randle i nomi sulla lista : Dallas Mavericks in cerca di un lungo nella prossima free agency: i 3 candidati principali sono Cousins, Jordan e Randle Dopo la pessima stagione appena conclusa, i Dallas Mavericks hanno tutta l’intenzione di cambiare rotta. Niente tanking, niente lungo processo di rebuilding. Si riparte dalla 5ª scelta al prossimo Draft e soprattutto da un lungo da trovare sul Mercato dei free agent. I nomi sulla lista dei desideri sono essenzialmente 3: ...

Playoff NBA – Curry prende la sconfitta con filosofia : “servirà per mantenere la concentrazione - i Rockets rispetto all’anno scorso…” : Steph Curry ha commentato la sconfitta in gara-4 contro gli Houston Rockets, prendendola con filosofia: il ko servirà agli Warriors per mantenere alta la concentrazione Nonostante i 28 punti messi a referto da Steph Curry (insieme a 6 rimbalzi e 2 assist) i Golden State Warriors sonos tati sconfitti in gara-4 dagli Houston Rockets. James Harden e compagni si sono portati sul 2-2, mettendo la serie in parità e rendendola davvero emozionante. Al ...

Playoff NBA 2018 - Golden State-Houston 92-95 : i Rockets passano alla Oracle con 57 punti di Paul e Harden : Golden State Warriors-Houston Rockets 92-95 Gara-4 tra Warriors e Rockets è una gara di parziale, nessuno però più importante di quello che arriva per ultimo: Houston apre infatti il quarto quarto ...

NBA - quella volta che LeBron James fece aspettare Silvio Berlusconi alla Casa Bianca : Negli Stati Uniti si dice spesso che alcune cose, specialmente le più assurde, possano succedere " only in America ". L'aneddoto raccontato da ESPN, però, ha davvero dell'incredibile e vede coinvolti ...

Playoff NBA – Tyronn Lue svela : “ho fatto vedere il video di gara-3 alla squadra perché…” : Coach Tyron Lue ha svelato un particolare metodo di “allenamento”, eseguito tramite video con i Cavs in vista di gara-4 Reazione che é arrivata dell’intero roster, apparso finalmente ‘in partita’ sia come numeri che come concentrazione, il tutto finalizzato da un LeBron James da 27 punti e 12 assist. Proprio in merito all’aspetto della concentrazione e al ruolo di LeBron, coach Tyronn Lue ha ...

Playoff NBA – LeBron James elogia i Cavs : “i miei compagni hanno risposto alla chiamata” : Dopo la strepitosa vittoria in gara-3 contro i Celtics, LeBron James ha esaltato il lavoro fatto dai compagni, necessario per la vittoria finale Dopo le due sconfitte nelle prime gare della serie, giocate al TD Garden di Boston, in casa Cavs si é capito che qualcosa non andava. LeBron James ha sottolineato più volte come i Cavs dovessero giocare più come una squadra e che per vincere sarebbe servito l’apporto di tutti. E così é stato. In ...

Rolex Capri Sailing Week – CannoNBAll e Supernikka trionfano ancora : Rolex Capri Sailing Week – Day 2. Maxi: Pepe Cannonball e Supernikka vincono ancora. Mylius: Oscar 3 vince la prova di oggi, ma Ars Una resta al comando. Prova ridotta per la Maxi Yacht Capri Trophy che, dopo l’annullamento della costiera tra Faraglioni e Li Galli, regatano Tra Capri e Sorrento su un percorso di circa 20 miglia Dopo l’annullamento della prova costiera dedicata ai Maxi ed ai Mylius, a causa del vento debole, la flotta ha ...

NBA - DeMarcus Cousins toglie il suo "like" all'account dei Pelicans : si va verso l'addio? : A riprova di un atteggiamento cauto, anche le parole del general manager Dell Demps a fine anno: "In un mondo perfetto ci piacerebbe averlo ancora in squadra con noi " le sue parole " e questa è la ...

NBA – Premi individuali stagione 2017-2018 : ecco tutti i finalisti [GALLERY] : L’NBA ha reso noti i finalisti per i Premi individuali della stagione 2017-2018: ecco i 3 giocatori che si giocheranno i 6 Premi in palio Con la postseason che si avvia verso le fasi finali, è tempo di pensare a chi saranno i possibili vincitori dei Premi individuali della stagione regolare 2017-2018. La NBA ha annunciato i 3 finalisti per le 6 categorie che, come sempre, verranno Premiate: Coach of the Year, Rookie of the Year, Most ...